O Παναγιώτης Δαλαταριώφ, μέσω του blog του στο Gazzetta, στέκεται στη φιλοσοφία και στην αυτοκριτική που κάνει πάντα ο Μεντιλίμπαρ - κάτι που είδαμε και μετά το 1-1 στη Λεωφόρο!

Σοβαρός. Μετρημένος. Ταπεινός.

Δεν του αρέσουν τα μεγάλα λόγια. Απεχθάνεται να μιλάει για μεταγραφές. Εχει εμπιστοσύνη στην ομάδα του. Προφανώς πάνω απ' όλα έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του.

Για να κάνεις ένα βήμα παρακάτω πρέπει να κοιτάξεις τι έκανες καλά και τι όχι στη φάση που ήδη είσαι. Αν αρχίσεις να ασχολείσαι με το τι έκανε ο διπλανός σου, τότε έχεις χάσει. Σίγουρα τον προσανατολισμό σου.

Το 1-1 στη Λεωφόρο δεν είναι νίκη για τον Ολυμπιακό. Δεν το είδε έτσι ο Μεντιλίμπαρ. Ξέρει ποιον οργανισμό υπηρετεί.

Αυτό το είδαμε και στα λόγια του μετά τη λήξη του ντέρμπι.

«Για αυτό υπάρχουν οι αλλαγές. Οι παίκτες που μπαίνουν είναι πιο φρέσκοι. Μπήκαν παίκτες που βοήθησαν και με έκαναν να σκεφτώ ότι μπορεί έκανα λάθος στην αρχή (με την 11άδα».

Το τελείωμα των φάσεων και των παιχνιδιών

Αυτά τα λόγια δείχνουν ότι ο Βάσκος δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να παραδεχτεί το πότε κάνει λάθος. Το συνηθίζει. Και στο παρελθόν είχε αναφερθεί στην κακή αγωνιστική της ομάδας του.

Ο Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε κόντρα στον Παναθηναϊκό με τον Νασιμέντο πίσω από τον Ελ Καμπί, τους Σιπιόνι-Μουζακίτη στον άξονα και τους Καμπελά - Στρεφέτσα στα άκρα.

Η ομάδα του στα τέσσερα ματς πρωταθλήματος έχει σκοράρει 10 φορές - όλες στο β' μέρος - και έχει δεχτεί μόλις ένα.

Ξέρει πολύ καλά, επίσης, ότι θα πρέπει να τελειώνει καλύτερα τις φάσεις το σύνολό του και πώς θα πρέπει να φτάνει πιο... ξεκούραστα στις νίκες.

Μεντιλίμπαρ σε παίκτες: «Λάθη που δεν πρέπει να κάνουμε»

Αυτή εδώ θα είναι η επόμενη... πίστα στην οποία θέλει να πάει την ομάδα του ο έμπειρος κόουτς, ο οποίος αναδείχτηκε δικαίως και κορυφαίος της περσινής σεζόν στα βραβεια του ΠΣΑΠΠ.

Το ρόστερ του Ολυμπιακού και το βάθος που υπάρχει στον πάγκο επιτρέπει και λάθη. Όμως, προσφέρεται για ακόμα περισσότερη βελτίωση. Για πιο συνδυαστικό ποδόσφαιρο, με ακόμα περισσότερη έμπνευση και ακόμα περισσότερα τελειώματα.

Όπως έγραψε κι ο Δημήτρης Τομαράς στο ρεπορτάζ του ο Μεντιλίμπαρ είπε στους παίκτες του:

«Αυτά τα λάθη δεν πρέπει να τα κάνουμε. Πρέπει να τα αποφεύγουμε και ειδικά σε τέτοιους αγώνες που είναι ντέρμπι. Πρέπει να τα τελειώνουμε πιο νωρίς τα ματς. Να είμαστε πολύ πιο αποφασιστικοί για να παίρνουμε αυτό που θέλουμε». Το ξέρει κι ο ίδιος.

Τα πάντα, όμως, ξεκινούν από τη δική του νοοτροπία και τη δική του φιλοσοφία: Αυτοκριτική. Ο κύκλος του Μεντιλίμπαρ ξεκινά απ' αυτήν τη λέξη και καταλήγει σ' αυτήν. Και γι' αυτό η ομάδα του μόνο καλύτερη μπορεί να παρουσιάζεται. Κι αυτό περιμένουμε να δούμε.