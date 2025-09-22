Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναδείχθηκε καλύτερος προπονητής της περσινής σεζόν στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ.

Στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήγε το βραβείο του καλύτερου προπονητή της σεζόν 2024-2025 στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ.

Ο Μεντιλίμπαρ που κατέκτησε το νταμπλ την περσινή σεζόν με τον Ολυμπιακό ήταν υποψήφιος μαζί με τον Νίκο Παπαδόπουλο του Λεβαδειακού και τον Μίλαν Ράσταβατς του ΟΦΗ.