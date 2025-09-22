Οι Μεντιλίμπαρ, Ελ Καμπί, Κωνσταντέλιας, Παυλίδης, Τζολάκης ξεχώρισαν στα βραβεία της γιορτής του ΠΣΑΠΠ. Οι επτά Έλληνες στην κορυφαία ενδεκάδα και όλοι οι νικητές της εκδήλωσης.

Η 44η γιορτή του ΠΣΑΠΠ είχε τη λάμψη που χρειαζόταν.

Η εκδήλωση είχε συγκινητικές στιγμές με τον μικρό Μιχαήλ, βραβεύσεις γι' αθλητές που αποφάσισαν να κρεμάσουν τα ποδοσφαιρικά τους παπούτσια, όπως οι Νίνης, Βιεϊρίνια, Ζέκα, Χριστοδουλόπουλος, Φετφατζίδης.

Αναλυτικά οι νικητές ανά κατηγορία

Καλύτερος & Καλύτερη τερματοφύλακας

Super League 2, Α΄ Όμιλος

Σουλούκος Στέφανος (ΑΕΛ)

Super League 2,Β’ Όμιλος

Ξενόπουλος Βασίλης (Κηφισιά)

Α’ Κατηγορία Γυναικών

Γιαννακούλη Δήμητρα (ΑΕΚ)

Super League 1

Τζολάκης Κωνσταντίνος (Ολυμπιακός)

Καλύτερος & Καλύτερη Νέα

Super League 2, Α΄ Όμιλος (τριπλή ισοψηφία!)

Γκιτέρσος Γιάννης (ΠΑΟΚ Β’)

Προδρομίτης Αθανάσιος (Νίκη Βόλου)

Σμυρλής Λάμπρος (ΠΑΟΚ Β’)

Super League 2,Β’ Όμιλος

Κυριόπουλος Γιώργος (Κηφισιά)

Α’ Κατηγορία Γυναικών

Νταρζανού Ματίνα (Παναθηναϊκός)

Super League 1

Μουζακίτης Χρήστος (Ολυμπιακός)

Καλύτερος Προπονητής

Super League 2, Α ΄Όμιλος

Βοσνιάδης Αλέκος (ΑΕΛ)

Super League 2,Β’ Όμιλος

Σεμπάστιαν Λέτο (Κηφισιά)

Α’ Κατηγορία Γυναικών

Κωτσοβός Νίκος (ΑΕΚ)

Super League 1

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ (Ολυμπιακός)

Καλύτερος Ξένος & Καλύτερη Ξένη

Super League 2, Α΄Όμιλος

Μιράντα Χοσέτε (Ηρακλής)

Super League 2,Β’ Όμιλος

Χόρχε Πόμπο (Κηφισιά)

Α’ Κατηγορία Γυναικών

Νίκολα Ριμπάνσκα (ΟΦΗ)

Super League 1

Αγιούμπ Ελ Καμπί (Ολυμπιακός)

Καλύτερος Έλληνας & Καλύτερη Ελληνίδα

Super League 2, Α΄ Όμιλος

Πασάς Γιάννης (ΑΕΛ Novibet)

Super League 2, Β’ Όμιλος

Μάναλης Γιώργος (Κηφισιά)

Α’ Κατηγορία Γυναικών

Χατζηνικολάου Δέσποινα (ΑΕΚ)

Super League 1

Κωνσταντέλιας Γιάννης (ΠΑΟΚ)

Καλύτερος Διαιτητής

Παπαπέτρου Τάσος

Καλύτερη Ελληνίδα του Εξωτερικού

Σαρρή Βεατρίκη (Έβερτον)

Καλύτερος Έλληνας του Εξωτερικού

Παυλίδης Βαγγέλης (Μπενφίκα)

Καλύτερη ενδεκάδα στη Super League 1

Κωνσταντής Τζολάκης (Ολυμπιακός), Γιώργος Βαγιαννίδης (Παναθηναϊκός), Γιάννης Μιχαηλίδης (ΠΑΟΚ), Παναγιώτης Ρέτσος (Ολυμπιακός), Νίκος Αθανασίου (Ατρόμητος), Χρήστος Μουζακίτης (Ολυμπιακός), Αζεντίν Ουναΐ (Παναθηναϊκός), Γιάννης Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ), Ζέλσον Μαρτίνς (Ολυμπιακός), Λορέν Μορόν (Άρης), Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός).

Καλύτερη ενδεκάδα στο ποδόσφαιρο γυναικών

Δήμητρα Γιαννακούλη ΑΕΚ, Δέσποινα Χατζηνικολάου ΑΕΚ, Νίκολα Ριμπάνσκα ΟΦΗ, Άντρη Βιολάρη ΑΕΚ, Ειρήνη Μιχαήλ Asteras Aktor, Γιάσουε Σουζούκα ΡΕΑ, Ελένη Σαΐχ Asteras Aktor, Μαρία Μήτκου ΠΑΟΚ, Μαρία Γκούνη ΠΑΟΚ, Γεωργία Παυλοπούλου ΑΕΚ, Ματίνα Νταρζάνου Παναθηναϊκός. Δήμητρα Γιαννακούλη της ΑΕΚ.



Ειδικές βραβεύσεις (ολοκλήρωση της καριέρας τους)

Σωτήρης Νίνης, Αντελίνο Βιεϊρίνια, Ζέκα Γκονσάλβες Γιάννης Φετφατζίδης, Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, Δανάη Σιδηρά, Χριστιάννα Κιάμου.