Γιορτή ΠΣΑΠΠ: Με επτά Έλληνες η καλύτερη ενδεκάδα της σεζόν 2024-2025
Στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ βραβεύτηκε και η καλύτερη ενδεκάδα της σεζόν 2024-2025, στην οποία βρέθηκαν συνολικά επτά Έλληνες ποδοσφαιριστές.
Κάτω από την εστία ήταν ο Κωνσταντής Τζολάκης του Ολυμπιακού. Δεξιά στην άμυνα ο Γιώργος Βαγιαννίδης (πρώην του Παναθηναϊκού και νυν της Σπόρτινγκ), στο κέντρο της άμυνας ο Γιάννης Μιχαηλίδης του ΠΑΟΚ, μαζί με τον Παναγιώτη Ρέτσο του Ολυμπιακού, ενώ αριστερά ήταν ο Νίκος Αθανασίου (πρώην του Ατρόμητου και νυν της Ρίο Άβε).
Στον άξονα της μεσαίας γραμμής βρέθηκε ο Χρήστος Μουζακίτης του Ολυμπιακού έχοντας μπροστά του τον Αζεντίν Ουναΐ (πρώην του Παναθηναϊκού και νυν της Τζιρόνα), τον Γιάννη Κωνσταντέλια του ΠΑΟΚ και τον Ζέλσον Μαρτίνς του Ολυμπιακού.
Στην επίθεση ήταν ο Λορέν Μορόν του Άρη και ο Αγιούμπ Ελ Καμπί του Ολυμπιακού.
