Ο Ισπανός προπονητής του Ολυμπιακού δεν άφησε έτσι τα λάθη που εντόπισε από την πλευρά των παικτών του στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός της Κυριακής στη Λεωφόρο.

Ήταν από τις φορές που σε ένα ντέρμπι του Ολυμπιακού ο κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε πολύ πιο έντονα συναισθήματα (από άλλες φορές). Και εκνευρισμού με τα λάθη που είδε, χτυπώντας ακόμα και τον πάγκο των Πειραιωτών και ειδικά μετά το 1-0 του Ντέσερς αλλά και έξαλλων πανηγυρισμών (στη φάση του 1-1).

Μετά το ντέρμπι της Λεωφόρου ο Βάσκος τεχνικός στάθηκε στα λάθη που έγιναν και όχι μόνο στη φάση που δέχθηκε γκολ η ομάδα του. «Αυτά τα λάθη δεν πρέπει να τα κάνουμε. Πρέπει να τα αποφεύγουμε και ειδικά σε τέτοιους αγώνες που είναι ντέρμπι», σχολίαζε μεταξύ άλλων ο Μεντιλίμπαρ που επίσης τόνισε ότι «πρέπει να τα τελειώνουμε πιο νωρίς τα ματς. Να είμαστε πολύ πιο αποφασιστικοί για να παίρνουμε αυτό που θέλουμε».

Η απορία του Καμπελά για τη φάση με τον Τετέ

Το... τρίτο ημίχρονο είχε και τις αντιδράσεις των Ερυθρόλευκων σε επίπεδο διαιτησίας. Ασχέτως των δηλώσεων που έγιναν (και από την πλευρά του Μεντιλίμπαρ που στάθηκε και στην παράμετρο του VAR) ο Καμπελά ήταν σε μία κατάσταση όπου απορούσε (και γενικά είχε εκπλαγεί αρνητικά) και για τη φάση με τον Τετέ (για την οποία ο αρχιδιαιτητής Λανουά τόνισε πως ήταν πέναλτι και έπρεπε να είχε δοθεί παράβαση) αλλά και αυτή που τον σταμάτησε ο Αϊτεκίν με υπόδειξή του και ενώ θα έβγαινε απέναντι από την αντίπαλη εστία. Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός όπως έλεγε και μετά το ντέρμπι περίμενε σαφώς πιο καλή διαιτησία σε τέτοιο επίπεδο.