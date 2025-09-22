Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Κορυφαίος Έλληνας στο εξωτερικό ο Βαγγέλης Παυλίδης
Ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος κάνει εκπληκτικά πράγματα και στη Μπενφίκα, ψηφίστηκε ο καλύτερος Έλληνας παίκτης στο εξωτερικό.
Ο διεθνής φορ των «Αετών» της Λισαβόνας επικράτησε του διεθνούς εξτρέμ της Μπριζ, Χρήστου Τζόλη, αλλά και του διεθνούς αριστερού εξτρέμ της Ρόμα πλέον, Κώστα Τσιμίκα.
Ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν μπόρεσε να είναι παρών στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ, λόγω των υποχρεώσεών του με τη Μπενφίκα. Ευχαρίστησε φυσικά τους συμπαίκτες του και τον κόσμο για τη στήριξή του.
