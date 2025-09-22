Ο παλαίμαχος παίκτης του Παναθηναϊκού Σωτήρης Νίνης παρέλαβε το βραβείο στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ από τον Βίκτορ Μουνιόθ, ο οποίος και του έδωσε την ευκαιρία να παίξει σε επαγγελματικό επίπεδο.

Ο Σωτήρης Νίνης σε ηλικία 35 ετών αποφάσισε να σταματήσει το ποδόσφαιρο.

Ο 35χρονος πλέον ποδοσφαιριστής, έκανε σπουδαία καριέρα κι αναδείχθηκε στον Παναθηναϊκό. Ο Νίνης στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ βραβεύθηκε για την προσφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο και παρέλαβε το βραβείο από τον Ισπανό τεχνικό Βίκτορ Μουνιόθ.

Ο Ισπανός τεχνικός, το 2007, έδωσε στον Νίνη, σε ηλικία 17 ετών, τη δυνατότητα να παίξει σε επαγγελματικό επίπεδο. Ο Νίνης αφού παρέλαβε το βραβείο σχολίασε:

«Ευχαριστώ τον άνθρωπο που έχω δίπλα μου. Είναι ο άνθρωπους που πριν δύο 10ετίες τόλμησε κάτι δεν είχε κάνει κανείς και ήταν δύσκολο. Να δώσει τη δυνατότητα σε μένα να παίξει και το παράδειγμα σε πολλά παιδιά να διεκδικήσουν μέσα από τη δουλειά τους μία θέση στις ομάδες τους.

Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που συνεργάστηκα. Συμπαίκτες, προπονητές, κόσμο, διοικήσεις. Όλοι με αγάπησαν κι αυτό είναι το μεγαλύτερο βραβείο. Η αγάπη του κόσμου».