Συγκινητική στιγμή με τον μικρό Μιχαήλ Πάνου να βραβεύεται στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ και να στέλνει μήνυμα κατά της βίας στο ποδόσφαιρο, αλλά και για τη μάχη που δίνουν όλα τα παιδιά όπως αυτός.

Ο μικρός Μιχαήλ Πάνου είναι ένας «μαχητής της ζωής», ο οποίος την περσινή σεζόν στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, οι Σταύρος Πήλιος και Γιάννης Κωνσταντέλιας του είχαν χαρίσει τη φανέλα.

Ο μικρός Μιχαήλ, φίλος της ΑΕΚ, είχε μπει με ένα πλακάτ στον αγωνιστικό χώρο που έγραφε: «Νίκησα τον καρκίνο στο κεφάλι. Να έχετε πίστη και πείσμα στη ζωή σας».

Στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ ο μικρός Μιχαήλ παρέλαβε το βραβείο του, ευχαρίστησε τον ΠΣΑΠΠ, τους Πήλιο και Κωνσταντέλια και συγκίνησε, αλλά και συγκινήθηκε στον λόγο του μιλώντας κατά της βίας στο ποδόσφαιρο, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα και για τη μάχη που δίνουν όλα τα παιδιά όπως αυτός.