Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta τους θετικούς και αρνητικούς πρωταγωνιστές του χθεσινού ντέρμπι.

Ο Ολυμπιακός δικαίωσε χθες στη Λεωφόρο με την κυριαρχική εικόνα του σε ολόκληρο το β΄ ημίχρονο ότι είναι πρωταθλητής Ελλάδας.

Μπορεί να μην έκανε το διπλό, μπορεί για την ακρίβεια να ισοφάρισε μόλις στο 92ο λεπτό, αλλά ήταν τόσο πειστική η διαφορά του από τον Παναθηναϊκό, που πραγματικά σε κάνει να πεις ότι δεν σώθηκε αυτός αν και έχανε έως πέντε λεπτά πριν τη λήξη, αλλά σώθηκε ο αντίπαλος του, που δεν έφαγε κι άλλα γκολ.

Το αποτέλεσμα δεν το λες πολύ καλό για τον Ολυμπιακό, ωστόσο με τη συγκεκριμένη διαιτησία είναι αποδεκτό. Ο Γερμανός, τουρκικής καταγωγής, Αϊτέκιν, έπαιζε συνεχώς έδρα στο α΄ ημίχρονο, με καίριες αποφάσεις του να είναι σκανδαλώδεις και απλά «ηρέμησε» στο β΄ πιθανότατα επειδή άνοιξε το σκορ ο Παναθηναϊκός μόλις στο 3ο λεπτό της επανάληψης…

Μιλάμε για φανερή αλλοίωση αποτελέσματος στον μη καταλογισμό πέναλτι υπέρ του Καμπελά, αλλά και στην περίπτωση που ο Γάλλος έκλεψε την μπάλα από το σάστισμα του Καλάμπρια και έφευγε μόνος με τον γκολκίπερ για να κάνει το 0-1, με τον Αϊτέκιν να σταματάει τη φάση επειδή, λέει, η εκτέλεση του φάουλ έπρεπε να γίνει ένα μέτρο πιο πίσω, σε σημείο έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού!

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής Λανουά θα είναι υπόλογος αν ξαναφέρει τον Αϊτέκιν να σφυρίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα, ειδικά σε αγώνα του Παναθηναϊκού, με οποιονδήποτε αντίπαλο…

Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός είχε την τύχη χθες να έχει πέντε σημαντικούς πρωταγωνιστές, χάρη στους οποίους κατά πρώτον ξεπέρασε χωρίς συνέπειες την μέτρια εικόνα του στο α΄ ημίχρονο, κάτι που δυστυχώς πλέον αποτελεί κανόνα, και κατά δεύτερον υπέταξε αδιαφιλονίκητα τον αντίπαλο του σε όλο το β΄ ημίχρονο, μετά το εις βάρος του 0-1 στο 48’.

Πρώτος ήταν ο Τζολάκης με μία εμφάνιση που, όχι για πρώτη φορά, άγγιξε το τέλειο. Άριστος κάτω από τα δοκάρια του και στη μικρή περιοχή του, αλλά και προλάβαινε τα πάντα με τις έγκαιρες εξόδους του, με χέρια, πόδια, ακόμη και κεφάλι! Λύγισε μόνο από το λάθος του Ρέτσου, αν κι εκεί βρήκε την μπάλα με το πόδι και μάλλον στάθηκε άτυχος, γιατί ενδεχομένως αν δεν την έβρισκε να έφευγε άουτ!

Δεύτερος ήταν ο Πιρόλα που έκοβε τα πάντα χαμηλά και ψηλά (!), ενώ αυτή τη φορά βγήκε και μπροστά για να βοηθήσει. Άλλοτε με το κεφάλι, άλλοτε με τάκλιν και με προβολές και με σωστές τοποθετήσεις, ο Ιταλός ήταν ένας αμυντικός βράχος, καλύπτοντας έτσι και τα πολλά σοβαρά λάθη του παρτενέρ του, Ρέτσου, με εξαίρεση τη φάση του γκολ που δεν μπορούσε να το προλάβει.

Τρίτος ήταν ο Σιπιόνι, που στο δύσκολο για τον Ολυμπιακό α΄ ημίχρονο όρθωσε ανάστημα και ήταν συγκλονιστικός ανασταλτικά, αλλά και ξεκινούσε με σωστές πάσες επιθέσεις. Ατσαλένιος αμυντικός χαφ, που όμως κόβοντας πάσαρε κιόλας. Μας έκανε να αναρωτηθούμε γιατί στα τέσσερα προηγούμενα παιχνίδια είχε συνολική συμμετοχή μόλις 25 λεπτών.

Τέταρτος ήταν ο Ελ Κααμπί, που λύτρωσε στο 92΄ την ομάδα του, όμως έπρεπε να φτάσει στην 5η (!) ευκαιρία του για γκολ για να βάλει ένα! Έχασε τρία μαζί στο δεκάλεπτο από το 51΄ ως το 61΄ (με κεφαλιά, «τσίμπημα» και σουτ), έχασε κι άλλο στο 90’ (πλασέ και απόκρουση επί της γραμμής του Τούμπα), μέχρι που έβαλε το πέμπτο στις καθυστερήσεις. Νομίζω ότι το χθεσινό ντέρμπι ήταν μία μεγάλη ευκαιρία για τον ίδιο να έκανε ένα ιστορικό χατ τρικ στη Λεωφόρο.

Πέμπτος ήταν ο Ποντένσε. Ήρθε από τον πάγκο στο 57’ και τα έκανε όλα άνω κάτω, με μία συγκλονιστική εμφάνιση, μέσα στην οποία ήταν και η συμμετοχή του στις τρεις από τις πέντε ευκαιρίες του Ελ Κααμπί! Κόπηκε δύο φορές, τη μία με φάουλ-στην ισοφάριση δεν τον έκοψαν ούτε με φάουλ. Φτιαγμένος για ντέρμπι, μας θύμισε ότι στην προηγούμενη επίσκεψη του στη Λεωφόρο είχε πετύχει ένα γκολ από τα λίγα!

Από τις αλλαγές, πολύ θετική η παρουσία του Τσικίνιο και φυσικά καθοριστικός με την ασίστ ο Ταρέμι, στη μοναδική ουσιαστικά φορά που ήρθε σε επαφή με την μπάλα στα 14 λεπτά που έπαιξε! Άψογο και το τακουνάκι του Έσε στην πιο μεγάλη ευκαιρία του αγώνα.

Περίμενα περισσότερα από τον Μουζακίτη, που επιβεβαίωσε ότι για κάποιο λόγο είναι πολύ καλύτερος, και επιδραστικός για τον Ολυμπιακό, όταν μπαίνει αλλαγή, παρά όταν ξεκινάει βασικός!

Άσχετο: Από εκεί που σε όλα τα άλλα ματς ο Μεντιλίμπαρ έβαζε, αν έβαζε, μία μεταγραφή σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας, αυτή τη φορά το άλλαξε κι έβαλε τέσσερις (Σιπιόνι, Νασιμέντο, Στρεφέτσα, Καμπέλα). Ο τελευταίος είναι που τον δικαίωσε λιγότερο, παρότι μαχητής (γύρισε και πίσω μία φορά και μπλόκαρε σουτ). Οι δύο-τρεις καλές κινήσεις δεν αρκούν σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Προφανώς δεν είναι ακόμη έτοιμος για ντέρμπι και δη εκτός έδρας. Αν κι εγώ νομίζω ότι το παιδί δεν κάνει για 10άρι που τον έβαλε χθες ο προπονητής. 8άρι είναι.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Είναι απίστευτο πώς μπορεί ο Ρέτσος να κάνει τόσο καλά και τόσο λανθασμένα πράγματα μέσα στο ίδιο το παιχνίδι! Χθες νομίζω ότι ξεπέρασε και τον ίδιο τον εαυτό του.

Έφταιγε στο γκολ, έκανε τσαφ κι ευτυχώς ήταν εκεί ο Τζολάκης, έδιωξε πάνω σε αντίπαλο, του έκλεψαν την μπάλα, στα δε πρώτα λεπτά δεν μπορούσε να κόψει εκεί από τα δεξιά για να βοηθήσει τον Κοστίνια, από την πλευρά του οποίου έβγαλε τέσσερις επικίνδυνες επιθέσεις ο Παναθηναϊκός μόλις στα 18 λεπτά.

Κι από την άλλη τον έβλεπες να έχει νίκες σε μονομαχίες με τον επικίνδυνο Ντέσερς, να έχει καλές επεμβάσεις, να αλλάζει εκπληκτικά στον Καμπελά στη φάση του πέναλτι που δεν δόθηκε, να περνάει έξοχα στον Στρεφέτσα στο καλό σουτ του βραζιλιάνου στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, να βγαίνει και να σουτάρει επικίνδυνα στο 96’ ψάχνοντας το 1-2.

Πραγματικά σήκωνες τα χέρια ψηλά χθες για όσα έβλεπες από τον Ρέτσο. Τη μία στιγμή σούπερ, την άλλη να τραβάς τα μαλλιά σου. Μπράβο του που δεν επηρεάζεται από τα λάθη του και σηκώνει κεφάλι όντως αρχηγικά στο ίδιο παιχνίδι που τα κάνει. Όμως όλο αυτό το πάνω-κάτω δεν έχει νόημα και πρέπει να το καταλάβει πρώτα απ΄ όλους ο ίδιος.

Και για το τέλος ένα ιμότζι