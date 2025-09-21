Καμπελά: «Είμαι σίγουρος ότι έπρεπε να δοθεί πέναλτι, δεν έπρεπε να γίνονται τέτοια λάθη»
Ο Καμπελά στις δηλώσεις του στη COSMOTE TV επισήμανε ανάμεσα στα άλλα μετά το 1-1 στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός πως «θα προτιμούσα να είχαμε νικήσει. Ήταν πιο σημαντικό για εμάς (το να νικήσουν) από μία ισοπαλία. Μετά θεωρώ ότι έγιναν λάθη. Δεν είναι φυσιολογικό να γίνονται τέτοια λάθη σε ένα ντέρμπι. Είμαι σίγουρος - αφού είδα και τα βίντεο μετά τον αγώνα - ότι έπρεπε να δοθεί πέναλτι. Στη συνέχεια σε μία άλλη μία φάση ο διαιτητής τη σταμάτησε. Νιώθω έκπληξη από αυτή τη φάση».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.