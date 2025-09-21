Καμπελά: «Είμαι σίγουρος ότι έπρεπε να δοθεί πέναλτι, δεν έπρεπε να γίνονται τέτοια λάθη»

Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός, Ρεμί Καμπελά, στις τηλεοπτικές του δηλώσεις μετά το 1-1 στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός σχολίασε και τη διαιτησία.

Ο Καμπελά στις δηλώσεις του στη COSMOTE TV επισήμανε ανάμεσα στα άλλα μετά το 1-1 στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός πως «θα προτιμούσα να είχαμε νικήσει. Ήταν πιο σημαντικό για εμάς (το να νικήσουν) από μία ισοπαλία. Μετά θεωρώ ότι έγιναν λάθη. Δεν είναι φυσιολογικό να γίνονται τέτοια λάθη σε ένα ντέρμπι. Είμαι σίγουρος - αφού είδα και τα βίντεο μετά τον αγώνα - ότι έπρεπε να δοθεί πέναλτι. Στη συνέχεια σε μία άλλη μία φάση ο διαιτητής τη σταμάτησε. Νιώθω έκπληξη από αυτή τη φάση».