Αμέσως μετά το... θρίλερ της Λεωφόρου, ο Αντώνης Καρπετόπουλος σχολιάζει στο Gazzetta το που κρίθηκε η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό!

Ο Ολυμπιακός με το γκολ του Ελ Καμπί στο 92'... έσωσε τον βαθμό στη Λεωφόρο από ένα Παναθηναϊκό που αν και προηγήθηκε έδειξε αδυναμία να διαχειριστεί το υπέρ του σκορ! Η είσοδος του Ντάνιελ Ποντένσε άλλαξε τα δεδομένα στο ντέρμπι και ο Αντώνης Καρπετόπουλος σχολιάζει στο Gazzetta τα όσα είδε:

«Ο ποδοσφαιρικός εγωισμός του Ντάνιελ Ποντένσε κι ο φόβος του Παναθηναϊκού να κερδίσει ένα ντέρμπι που μετά το γκολ του Ντέσερς στο 48΄είχε φέρει στα μέτρα του μέτρησαν καθοριστικά στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς. Η τελική ισοπαλία με ένα γκολ του Ελ Καμπί στο 91΄κι ενώ το γήπεδο είχε γείρει είναι ένα μάλλον δίκαιο αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός κρατούσε το προβάδισμα με νύχια και με δόντια μέχρι τις καθυστερήσεις, με τον Ντραγκόφσκι και τον Τουμπά να στερούν από τον ΕλΚαμπί το γκολ της ισοφάρισης. Ο Ολυμπιακός άλλαξε μετά την είσοδο του Ποντένσε που έχοντας μισή ώρα μπάλα στα πόδια του κάνει την διαφορά. Πικρή η ισοπαλία για τον Παναθηναϊκό, ανακουφιστική για τον πρωταθλητή. Και για όποιον αγαπάει την κουβέντα για την διαιτησία το υπερθέαμα τώρα αρχίζει».