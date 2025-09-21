Ολυμπιακός: Οι αντιδράσεις στον πάγκο στη φάση του Καμπελά, ο Μεντιλίμπαρ ζήτησε από τον Αίτεκίν να πάει στο VAR
Τις αντιδράσεις των ανθρώπων του Ολυμπιακού στον πάγκο της ομάδας προκάλεσε η απόφαση του Γερμανού ρέφερι να μην δώσει πέναλτι στον Καμπελά.
Στη φάση του 35' ο Ρεμί Καμπελά ήταν κατηγορηματικός στο ότι ο Τετέ τον βρήκε και έπρεπε να δοθεί πέναλτι. Στον πάγκο του Ολυμπιακού αντέδρασν στη μη υπόδειξη της παράβασης υπέρ του Γάλλου μεσοεπιθετικού και ενώ ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν εκείνος που έδειξε ότι έπρεπε ο Αϊτεκίν να πάει στο VAR για τη φάση (και βέβαια να δοθεί πέναλτι).
@Photo credits: eurokinissi, ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
