Τις αντιδράσεις των ανθρώπων του Ολυμπιακού στον πάγκο της ομάδας προκάλεσε η απόφαση του Γερμανού ρέφερι να μην δώσει πέναλτι στον Καμπελά.

Στη φάση του 35' ο Ρεμί Καμπελά ήταν κατηγορηματικός στο ότι ο Τετέ τον βρήκε και έπρεπε να δοθεί πέναλτι. Στον πάγκο του Ολυμπιακού αντέδρασν στη μη υπόδειξη της παράβασης υπέρ του Γάλλου μεσοεπιθετικού και ενώ ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν εκείνος που έδειξε ότι έπρεπε ο Αϊτεκίν να πάει στο VAR για τη φάση (και βέβαια να δοθεί πέναλτι).