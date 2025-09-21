Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Στα χέρια Καραπαπάς - Τζαβέλλας, τους χώρισαν οι παίκτες

pao-osfp

bet365

Πριν τη σέντρα του δεύτερου μέρους του ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό υπήρξε μεγάλη ένταση με πρωταγωνιστές τους Γιώργο Τζαβέλλα και Κώστα Καραπαπά.

Ανέβηκαν οι τόνοι λίγο πριν τη σέντρα του δεύτερου μισού του ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο. Πρωταγωνιστές του επεισοδίου ηταν ο αντιπρόεδρος της ερυθρόλευκης ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς και ο διευθυντής ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, Γιώργος Τζαβέλλας, οι οποίοι ήρθαν στα χέρια ανάμεσα στους δυο πάγκους.

Άμεσα μπήκαν ανάμεσα τους οι ποδοσφαιριστές Πασχαλάκης - Τουμπά και ο υπεύθυνος επικοινωνίας των Πράσινων Σταμάτης Γαρρής, ώστε να «σβήσουν» τη... φωτιά και να συνεχιστεί το παιχνίδι χωρίς πρόβλημα.

Τζαβελλα

Πριν τη σέντρα του δεύτερου μέρους ο Τούρκος διαιτητής της αναμέτρησης, Ντενίς Αϊτεκίν, πήγε και στους δυο πάγκους, ώστε να μιλήσει σε Τζαβέλλα και Καραπαπά.

 

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα