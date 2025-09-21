Πριν τη σέντρα του δεύτερου μέρους του ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό υπήρξε μεγάλη ένταση με πρωταγωνιστές τους Γιώργο Τζαβέλλα και Κώστα Καραπαπά.

Ανέβηκαν οι τόνοι λίγο πριν τη σέντρα του δεύτερου μισού του ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο. Πρωταγωνιστές του επεισοδίου ηταν ο αντιπρόεδρος της ερυθρόλευκης ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς και ο διευθυντής ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, Γιώργος Τζαβέλλας, οι οποίοι ήρθαν στα χέρια ανάμεσα στους δυο πάγκους.

Άμεσα μπήκαν ανάμεσα τους οι ποδοσφαιριστές Πασχαλάκης - Τουμπά και ο υπεύθυνος επικοινωνίας των Πράσινων Σταμάτης Γαρρής, ώστε να «σβήσουν» τη... φωτιά και να συνεχιστεί το παιχνίδι χωρίς πρόβλημα.

Πριν τη σέντρα του δεύτερου μέρους ο Τούρκος διαιτητής της αναμέτρησης, Ντενίς Αϊτεκίν, πήγε και στους δυο πάγκους, ώστε να μιλήσει σε Τζαβέλλα και Καραπαπά.