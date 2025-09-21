Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Στα χέρια Καραπαπάς - Τζαβέλλας, τους χώρισαν οι παίκτες
Ανέβηκαν οι τόνοι λίγο πριν τη σέντρα του δεύτερου μισού του ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο. Πρωταγωνιστές του επεισοδίου ηταν ο αντιπρόεδρος της ερυθρόλευκης ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς και ο διευθυντής ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, Γιώργος Τζαβέλλας, οι οποίοι ήρθαν στα χέρια ανάμεσα στους δυο πάγκους.
Άμεσα μπήκαν ανάμεσα τους οι ποδοσφαιριστές Πασχαλάκης - Τουμπά και ο υπεύθυνος επικοινωνίας των Πράσινων Σταμάτης Γαρρής, ώστε να «σβήσουν» τη... φωτιά και να συνεχιστεί το παιχνίδι χωρίς πρόβλημα.
Πριν τη σέντρα του δεύτερου μέρους ο Τούρκος διαιτητής της αναμέτρησης, Ντενίς Αϊτεκίν, πήγε και στους δυο πάγκους, ώστε να μιλήσει σε Τζαβέλλα και Καραπαπά.
