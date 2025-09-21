Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσει από την ισοπαλία της ΑΕΚ με την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα, με 1-1.

Η ΑΕΚ άφησε τους πρώτους της βαθμούς στην τρέχουσα Stoiximan Super League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς προηγήθηκε στην έδρα της ΑΕΛ Novibet, δεν «τελείωσε» το ματς παρά τις πολλές ευκαιρίες της και εν τέλει οι δυο ομάδες ήρθαν ισόπαλες με 1-1.

Οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να προηγηθούν στο πρώτο μέρος, καθώς στο 37', ο Πασάς σημάδεψε το δοκάρι του Στρακόσα με πλασέ. Το γκολ ήρθε τελικά για την Ένωση στο δεύτερο μέρος.

Ο Πέτρος Μάνταλος ήρθε από τον πάγκο στο 54' και στο 55' άνοιξε το σκορ. Η φάση ξεκίνησε από τα πόδια του αρχηγού του Δικεφάλου, ο οποίος άνοιξε την μπάλα αριστερά στον Κουτέσα, αυτός την πέρασε στον Πήλιο, ο οποίος έκανε το γύρισμα, ο Γιόβιτς δεν βρήκε την μπάλα με προβολή, όμως ο Πέτρος Μάνταλος από το δεύτερο δοκάρι μπήκε ανενόχλητος με αυτή στα δίχτυα και έκανε το 1-0.

Η ΑΕΚ βρήκε δυο φορές δίχτυα με τους Μαρίν και Μάνταλο, όμως αμφότερα ακυρώθηκαν για χέρι. Οι Λαρισαίοι ισοφάρισαν στο 75', όταν ο Ατανάσοφ εκτέλεσε κόρνερ, η άμυνα των φιλοξενούμενων αδράνησε και ο Τσάκλα από κοντά ισοφάρισε σε 1-1.

Ο Δικέφαλος είχε μεγάλες ευκαιρίες με Γιόβιτς, Καλοσκάμη και Πιερό, όμως δεν κατάφερε να σκοράρει και το 1-1 έμεινε μέχρι τέλους.