Η ΑΕΛ Novibet και η ΑΕΚ πήραν από έναν βαθμό (1-1) σε μια αναμέτρηση που την παράσταση έκλεψε η εικόνα στην εξέδρα με οπαδούς και των δύο ομάδων χωρίς να συμβεί το παραμικρό. Φοβερή στιγμή με κοινό σύνθημα για το δυστύχημα των Τεμπών.

Μια εικόνα που η αλήθεια είναι μας είχε λείψει για πολλά χρόνια είδαμε στο AEL FC Arena και στο ματς της ΑΕΛ Novibet με την ΑΕΚ. Φυσικά μιλάμε γι' αυτή της εξέδρας, καθώς στο γήπεδο των «βυσσινί» βρέθηκαν εκτός από τους γηπεδούχους, οπαδοί και των φιλοξενούμενων δημιουργώντας εξαιρετική ατμόσφαιρα χωρίς να συμβεί το παραμικρό.

Η συμφωνία κυρίων που είχε γίνει μέρες πριν ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων τηρήθηκε στο ακέραιο και έτσι παρότι η αστυνομία προσπάθησε να απαγορεύσει την μετακίνηση των «κιτρινόμαυρων», αυτό δεν έγινε και όσοι είδαν το ματς στο οποίο ΑΕΛ Novibet και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1, απόλαυσαν εκτός από το ωραίο θέαμα εντός αγωνιστικού χώρου και μια ατμόσφαιρα που ξαναλέμε μας είχε λείψει και μακάρι να την βλέπουμε πιο συχνά χωρίς φυσικά επεισόδια όπως δεν υπήρξαν και στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Φοβερή στιγμή με κοινό σύνθημα για τα Τέμπη

Η μεγαλύτερη στιγμή στο ματς, όσον αφορά πάντα την εικόνα των εξεδρών ήταν το κοινό σύνθημα των οπαδών των δύο ομάδων για το δυστύχημα των Τεμπών. Συγκεκριμένα οι «βυσσινί» με τους «κιτρινόμαυρους» φώναξαν με όλη τους την δύναμη «Δεν ήτανε ατύχημα, ήταν δολοφονία»!