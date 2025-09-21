Στο 75ο λεπτό ο Τσάκλα ήταν ο παίκτης που έκανε το 1-1 για την ΑΕΛ Novibet κόντρα στην ομάδα της ΑΕΚ. Το 1-1 ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Στο 75ο λεπτό η ΑΕΛ Novibet θα κατάφερνε μετά από στατική φάση να ισοφαρίσει την ΑΕΚ κάνοντας το 1-1. Ο Ατανάσοφ εκτέλεσε ωραία το κόρνερ, η άμυνα της ΑΕΚ δεν αντέδρασε καθόλου καλά και ο Τσάκλα ανενόχλητος από κοντά έκανε το 1-1 για να πανηγυρίσει έξαλλα μετά και στέλνοντας φιλιά στην εξέδρα.

