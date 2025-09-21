ΑΕΛ Novibet: Το 1-1 με την ΑΕΚ από τον Τσάκλα
Στο 75ο λεπτό ο Τσάκλα ήταν ο παίκτης που έκανε το 1-1 για την ΑΕΛ Novibet κόντρα στην ομάδα της ΑΕΚ. Το 1-1 ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.
Στο 75ο λεπτό η ΑΕΛ Novibet θα κατάφερνε μετά από στατική φάση να ισοφαρίσει την ΑΕΚ κάνοντας το 1-1. Ο Ατανάσοφ εκτέλεσε ωραία το κόρνερ, η άμυνα της ΑΕΚ δεν αντέδρασε καθόλου καλά και ο Τσάκλα ανενόχλητος από κοντά έκανε το 1-1 για να πανηγυρίσει έξαλλα μετά και στέλνοντας φιλιά στην εξέδρα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.