Νίκολιτς: «Πρέπει να τελειώνουμε αυτά τα ματς»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ στην έδρα της ΑΕΛ Novibet.

Πρώτο στραβοπάτημα για την ΑΕΚ επί ημερών Μάρκο Νίκολιτς. Ο Δικέφαλος προηγήθηκε στην έδρα της ΑΕΛ Novibet με τον Πέτρο Μάνταλο, όμως δεν αξιοποίησε τις φάσεις της για να «τελειώσει» το ματς, ισοφαρίστηκε και άφησε δυο βαθμούς στη Λάρισα.

Ο Σέρβος τεχνικός στις δηλώσεις του στην κάμερα της Cosmote TV μετά το παιχνίδι στάθηκε στις χαμένες ευκαρίες των παικτών της Ένωσης.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Το είχα πει και πριν το ματς, ότι αυτά τα ματς πρέπει να τελειώνεις όταν προηγείσαι. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες. Δώσαμε φτηνό γκολ στον αντίπαλο.

Χάσαμε δυο βαθμούς, αλλά η προσπάθεια όλων ήταν πολύ καλή. Πρέπει αυτά τα ματς να τα τελειώνουμε».