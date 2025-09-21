ΑΕΛ Novibet - ΑΕΚ: Ο Μάνταλος ήρθε από τον πάγκο και χρειάστηκε ένα λεπτό για το 1-0 (vid)
Ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την ΑΕΛ Novibet την πρώτη του αλλαγή και δικαιώθηκε έπειτα από μόλις ένα λεπτό! Ο Πέτρος Μάνταλος πέρασε στο παιχνίδι αντί του Νίκλας Ελίασον και στο 55' άνοιξε το σκορ για τον Δικέφαλο.
Η φάση ξεκίνησε από τα πόδαι του αρχηγούς της Ένωσης, ο οποίος άνοιξε την μπάλα αριστερά στον Κουτέσα, αυτός την πέρασε στον Πήλιο, ο οποίος έκανε το γύρισμα, ο Γιόβιτς δεν βρήκε την μπάλα με προβολή, όμως ο Πέτρος Μάνταλος από το δεύτερο δοκάρι μπήκε ανενόχλητος με αυτή στα δίχτυα και έκανε το 1-0.
