Ο Πέτρος Μάνταλος ήρθε από τον πάγκο στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης με την ΑΕΛ Novibet και στο 55' άνοιξε το σκορ για την ΑΕΚ

Ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την ΑΕΛ Novibet την πρώτη του αλλαγή και δικαιώθηκε έπειτα από μόλις ένα λεπτό! Ο Πέτρος Μάνταλος πέρασε στο παιχνίδι αντί του Νίκλας Ελίασον και στο 55' άνοιξε το σκορ για τον Δικέφαλο.

Η φάση ξεκίνησε από τα πόδαι του αρχηγούς της Ένωσης, ο οποίος άνοιξε την μπάλα αριστερά στον Κουτέσα, αυτός την πέρασε στον Πήλιο, ο οποίος έκανε το γύρισμα, ο Γιόβιτς δεν βρήκε την μπάλα με προβολή, όμως ο Πέτρος Μάνταλος από το δεύτερο δοκάρι μπήκε ανενόχλητος με αυτή στα δίχτυα και έκανε το 1-0.