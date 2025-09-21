Με τις αναμενόμενες επιλογές η ενδεκάδα της ΑΕΚ για το εκτός έδρας ματς με την ΑΕΛ Novibet, με τον Μάρκο Νίκολιτς να ξεκινάει τελικά τον Κοϊτά πίσω από τον Γιόβιτς στην επίθεση.

Ενδεκάδα χωρίς εκπλήξεις από τον Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ για το ματς στην AEL FC Novibet Arena, με τον Σέρβο τεχνικό της Ένωσης να ξεκινάει τον Κοϊτά πίσω από τον Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Στρακόσα είναι στην εστία, οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα στην άμυνα, οι Μαρίν και Πινέδα στον άξονα της μεσαίας γραμμής και οι Κουτέσα και Ελίασον αριστερά και δεξιά αντίστοιχα.

Στον πάγκο για την ΑΕΚ είναι οι Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Βίντα, Οντουμπάτζο, Πένραϊς, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Πιερό.