Ο Κάρολ Σφιντέρσκι είναι πιθανό να βρεθεί στην αρχική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού εναντίον του Ολυμπιακού, με τον οποίο έχει απωθημένα. Αντίθετα, έχουν πληγώσει τους ερυθρόλευκους οι Ντέσερς, Γερεμέγεφ και Πάντοβιτς.

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στη Λεωφόρο τον Ολυμπιακό για την τέταρτη αγωνιστική της Stoiximan Super League και η νίκη για τους πράσινους αποτελεί μονόδρομο, έστω κι αν πρόκειται για ένα ντέρμπι αιωνίων.

Οι πράσινοι βρίσκονται ήδη στο -8, με αγώνα λιγότερο βέβαια, αλλά ένα αρνητικό αποτέλεσμα θα τους αφήσει πολύ πίσω στην κούρσα του τίτλου και θα γεμίσει την ομάδα με ακόμα μεγαλύτερη πίεση.

Ο Χρήστος Κόντης ανέλαβε τα ηνία μετά το διαζύγιο με τον Ρουί Βιτόρια και φυσικά θέλει να κάνει ένα νικηφόρο ξεκίνημα. Εκτός από την ομάδα, άλλωστε, θα είναι σημαντικό και για τον ίδιο. Την προηγούμενη φορά που βρέθηκε στην ίδια θέση στις 19/5/24, στο ίδιο γήπεδο το ντέρμπι έληξε ισόπαλο 2-2. Τότε, ο Έλληνας προπονητής από τους φορ που υπάρχουν τώρα στο ρόστερ είχε μόνο τον Γερεμέγεφ.

Σε 14 ματς άκαπνος

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι ήρθε την περασμένη σεζόν και οι Ντέσερς, Πάντοβιτς πριν λίγο καιρό. Όλα δείχνουν ότι ο Κόντης θα εμπιστευτεί φανέλα βασικού για την επίθεση στον διεθνή Πολωνό. Ο Σφιντέρσκι πέτυχε δύο γκολ με την Κηφισιά, αλλά δεν ήταν αρκετά για να πάρει ο Παναθηναϊκός έστω τον βαθμό. Τώρα εναντίον του Ολυμπιακού, ο 28χρονος Σφιντέρσκι θα επιδιώξει να σκοράρει για να βοηθήσει την ομάδα του να πάρει τη νίκη και να βγάλει από πάνω του ένα απωθημένο.

Ο Σφιντέρσκι έχει αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό σε 14 παιχνίδια. Σε έντεκα αγώνες ως παίκτης του ΠΑΟΚ και σε τρεις με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Απολογισμός τρεις νίκες, δύο ισοπαλίες κι εννέα ήττες. Με τον Δικέφαλο είχε 3-2-6 και με τον Παναθηναϊκό έχει τρεις ήττες. Μία πέρσι στο Κύπελλο και δύο στα playoffs. Στην ήττα με 1-0 στο Κύπελλο μπήκε αλλαγή κι αγωνίστηκε 16 λεπτά και με στα playoffs έπαιξε 85' στην ήττα με 4-2, όπου είχε δοκάρι και 90' στην ήττα με 1-0 εντός έδρας.

Σ' αυτά τα 14 παιχνίδια ο Πολωνός φορ ξεκίνησε στα έξι και μόλις σε δύο έβγαλε όλο το 90λεπτο. Ο ίδιος, ωστόσο, δεν έχει καταφέρει να σκοράρει ακόμα εναντίον του Ολυμπιακού. Σ' ελληνικό ντέρμπι έχει δύο γκολ ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού και ακόμα δύο ως αντίπαλος του Άρη, ενώ κόντρα στην ΑΕΚ έχει τέσσερα γκολ. Απόψε θα έχει μία ακόμα ευκαιρία να βρει δίχτυα σε ματς με τον μεγάλο αντίπαλο του τριφυλλιού.

Ο Ντέσερς πλήγωσε τον Ολυμπιακό

Ο Σίριλ Ντέσερς λογικά θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Αν δεν συμβεί αυτό ως βασικός, τότε κάποια στιγμή αναμένεται να περάσει αλλαγή.

Ο 30χρονος Νιγηριανός φορ έχει αντιμετωπίσει μόνο μία φορά τον Ολυμπιακό, αλλά κατάφερε να σκοράρει. Και δεν έχει συμπληρωθεί καν χρόνος. Στις 7 Νοεμβρίου 2024 για τη League Phase του Europa League ο Ολυμπιακός φιλοξένησε τη Ρέιντζερς.

Ο Ντέσερς ήταν βασικός με τους Σκωτσέζους κι αγωνίστηκε 85 λεπτά. Στο 56' οι Πειραιώτες άνοιξαν το σκορ με τον Ελ Καμπί, όμως, ο Ντέσερς στο 64' με πλασέ σε τετ α τετ ισοφάρισε και διαμόρφωσε το τελικό 1-1. Μπορεί να μην έφυγε νικητής απέναντι στους Πειραιώτες, αλλά είχε κάνει τη δουλειά του, ενώ είχε κι άλλες ευκαιρίες στο ματς.

Δύο γκολ ο Πάντοβιτς!

Ο Μίλος Πάντοβιτς έχει παίξει επίσης μία φορά κόντρα στον Ολυμπιακό, αλλά κι αυτός κατάφερε να χριστεί σκόρερ μία φορά. Πώς εξηγούνται τα δύο γκολ που αναφέρουμε στον μεσότιτλο; Για τη σεζόν 2019-20 και συγκεκριμένα την 1η Οκτωβρίου 2019, η Κ19 του Ερυθρού Αστέρα, στον οποίο ανήκε τότε ο 23χρονος πλέον Σέρβος φορ, φιλοξένησε τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Β' ομίλου του Youth League.

Ο Πάντοβιτς τότε πέτυχε στο 83' το νικητήριο γκολ για την ομάδα του (τελικό 2-1), ενώ οι Πειραιώτες είχαν προηγηθεί με τον Λιάτσο. Στις 11/12/19 στον αγώνα που έγινε την έκτη αγωνιστική στον Πειραιά, ο Πάντοβιτς, όπως και στο πρώτο ματς έπαιξε 90', αλλά δεν σκόραρε στη νίκη της ομάδας του με 1-0.

Την περίοδο 2023-24 ο Πάντοβιτς συνάντησε την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού, αυτή τη φορά ως παίκτης της Μπάτσκα Τόπολα. Στις 5/10/23 για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου στο Europa League o Ολυμπιακός πήγε στη Σερβία κι έφερε 2-2 με τη Μπάτσκα Τόπολα.

Ο Μασούρας άνοιξε το σκορ, από ασίστ του Ποντένσε, ο οποίος φέτος επέστρεψε στον Πειραιά, ο Πορτογάλος έκανε το 2-0, αλλά οι γηπεδούχοι αντεπιτέθηκαν κι αφού μείωσαν με τον Ντζάκοβατς στο 63', ο νυν φορ του Παναθηναϊκού Μίλος Πάντοβιτς σημείωσε στο 90' το 2-2, ενώ είχε μπει αλλαγή στο 79'. Στις 14/12/23 στην ήττα των Σέρβων με 5-2 στο Φάληρο, ο Πάντοβιτς έμεινε στον πάγκο.

Σκόρερ και νικητής ο Γερεμέγεφ

Ο Πάντοβιτς, ωστόσο, έμεινε εκτός αποστολής από τον Κόντη και δεν θα έχει τη δυνατότητα να επαναλάβει ό,τι και στη Σερβία εναντίον του Ολυμπιακού. Το ίδιο ισχύει για τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, που επίσης αποκλείστηκε, αφού υπάρχουν οι Σφιντέρσκι, Ντέσερς.

Ο 32χρονος Σουηδός επιθετικός, ωστόσο, είναι ο μοναδικός που έχει σκοράρει εναντίον του Ολυμπιακού και νίκησε ως παίκτης του Παναθηναϊκού. Αναφερόμαστε σ' επίπεδο πρώτης ομάδας, γιατί ο Πάντοβιτς σκόραρε και νίκησε με την Κ19 του Ερυθρού Αστέρα.

Ο Γερεμέγεφ έχει πέντε αγώνες εναντίον των Πειραιωτών. Ξεκίνησε στους δύο, αλλά δεν ολοκλήρωσε κανένα ντέρμπι. Ο απολογισμός είναι μία νίκη, δύο ισοπαλίες και δύο ήττες. Στις 4/2/24 ο Γερεμέγεφ στο 60', έπειτα από ασίστ του Μπακασέτα, έγραψε το τελικό 2-0 υπέρ του τριφυλλιού (ο Μπερνάρ είχε κάνει το 1-0) στο ντέρμπι αιωνίων, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής.

Από τους 4 φορ του Παναθηναϊκού, λοιπόν, οι τρεις έχουν σκοράρει εναντίον του Ολυμπιακού. Μόνο ο Γερεμέγεφ το έκανε σε ντέρμπι αιωνίων και μπόρεσε να νικήσει. Τώρα θα έχει την ευκαιρία να το κάνει ο Σφιντέρσκι και να φύγει ένα... απωθημένο, αλλά και ο Ντέσερς. Όποιος κι αν το πετύχει θα έχει δευτερεύουσα σημασία. Για τον Παναθηναϊκό το πλέον σημαντικό είναι η νίκη.