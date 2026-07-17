Προπονητής Χαλ: «Κλεισμένος κατά 95% ο Τζολάκης, απομένουν μόνο οι υπογραφές»
Προς Premier League οδεύει ο Κωνσταντίνος Τζολάκης! Ο Έλληνας γκολκίπερ έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από την Αγγλία και τον θαυμαστό κόσμο του αγγλικού πρωταθλήματος, με τη Χαλ τελικά να παρουσιάζεται ως το μεγάλο φαβορί για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Τα παραπάνω αποκάλυψε ο προπονητής των Τίγρεων, Σεργκέι Γιακίροβιτς, ο οποίος σε συνέντευξή του τόνισε πως η μεταγραφή του Έλληνα γκολκίπερ είναι κατά 95% κλεισμένη.
Συγκεκριμένα το μόνο απομένει είναι η ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων και η υπογραφή του νέου συμβολαίου, με τον Τζολάκη να αναμένεται να ταξιδέψει για την Αγγλία την Τρίτη (21/7) ή την Τετάρτη (22/7) της επόμενης εβδομάδας.
«Μπορώ να πω ότι είναι κατά 95% κλεισμένος. Έχουμε συμφωνήσει σε όλα και είναι πολύ χαρούμενος που θα έρθει. Μίλησα μαζί του και φαίνεται πολύ καλό παιδί και καλός επαγγελματίας. Είναι ο βασικός γκολκίπερ της εθνικής Ελλάδος. Όλα είναι καλά και είναι πολύ χαρούμενος, επειδή θα παίξει στην Premier League» τόνισε αρχικά σε δηλώσεις του στο «BBC».
Σε follow up ερώτηση «γιατί 95%», ο Γιακίροβιτς τόνισε πως απομένουν οι ιατρικές εξετάσεις και η υπογραφή του συμβολαίου που θα επισημοποιήσει και τυπικά τη μεταγραφή. «Ποτέ δεν ξέρεις γιατί πρέπει πρώτα να περάσεις τα ιατρικά, να υπογράψεις το συμβόλαιο και μετά είναι δικός σου παίκτης. Αυτό είναι το 5% που απομένει. Ελπίζω την επόμενη εβδομάδα να είναι μαζί μας. Τον περιμένω Τρίτη με Τετάρτη».
Θυμίζουμε πως η Χαλ επέστρεψε φέτος στην Premier League μετά από δέκα χρόνια απουσίας, καθώς επικράτησε επί της Μίντλεσμπρο στον τελικό ανόδου του «Wembley» και σφράγισε το τρίτο και τελευταίο εισιτήριο μέσω των play-offs της Championship.
Konstantinos Tzolakis move to Hull City is 95% completed. Medical and signing the contract is left but everything else has been agreed.— Kurt Johansson (@KurtJohansson_) July 17, 2026
Sergej Jakirović expects him to arrive Tuesday or Wednesday next week!
What a signing that is! #HCAFC #OlympiakosFC
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