Δείτε τις καλύτερες φάσεις από την ισοπαλία δίχως σκορ μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Παναιτωλικού στην Τούμπα (0-0).

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να βγάλει αντίδραση μετά την «τεσσάρα» στη Λιβαδειά, καθώς ο σκληροτράχηλος και ανασταλτικά άψογος Παναιτωλικός κατάφερε να φύγει με το βαθμό της «λευκής» ισοπαλίας (0-0) από την Τούμπα.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είχε ευκαιρίες για να προηγηθεί, όμως από τη μια ήταν άστοχη και από την άλλη βρήκε έναν εξαιρετικό Τσάβες, ο οποίος τελείωσε το ματς με επτά αποκρούσεις, εκ των οποίων η μεγάλη επέμβαση στην κεφαλιά του Καμαρά.

«Μοιραίος» ήταν ο διεθνής φορ Γιώργος Γιακουμάκης, ο οποίος σπατάλησε ευκαιρία εξ επαφής για να ανοίξει το σκορ, ενώ στην προσπάθεια του να βάλει γκολ... απομάκρυνε την μπάλα στην προσπάθεια που έκανε ο Μεϊτέ!

Από την πλευρά του ο Παναιτωλικός είχε στο 75ο λεπτό γκολ του Άλεξιτς που ακυρώθηκε μέσω VAR για φάουλ του Σιέλη στον Γιακουμάκη. Οι Αγρινιώτες τελείωσαν το ματς με αριθμητικό μειονέκτημα, λόγω της αποβολής του Ουνάι Γκαρθία με απευθείας κόκκινη κάρτα για φάουλ στον Γιακουμάκη.