Μετά από δέκα χρόνια και 22 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις ο Παναιτωλικός έσπασε το τρομερό νικηφόρο σερί που «έτρεχε» εις βάρος του ο ΠΑΟΚ.

Ο Παναιτωλικός μπορεί ακόμα να μην έχει κάνει «σεφτέ» στην έδρα του, έχοντας δυο ήττες από Ατρόμητο και Βόλο, όμως έχει πάρει τέσσερις βαθμούς σε έδρες όπως το «Κλεάνθης Βικελίδης» και η Τούμπα. Οι Αγρινιώτες έμειναν στη «λευκή» ισοπαλία (0-0) με τον ΠΑΟΚ και μάλιστα άντεξαν στην πίεση, ενώ έπαιξαν για περίπου 15 λεπτά με παίκτη λιγότερο.

Οι Κιτρινομπλέ έφυγαν αλώβητοι από τη Θεσσαλονίκη και έσπασαν σερί 10 χρόνων με 21 διαδοχικές ήττες!

O ΠΑΟΚ αποτελεί... κακός δαίμονας του Παναιτωλικού, καθώς σε 33 παιχνίδια οι Κιτρινομπλέ έχουν τρεις ισοπαλίες, δυο νίκες και 28 ήττες και οι 21 εξ αυτών όπως προαναφέραμε ήταν διαδοχικές σε βάθος δεκαετίας.

Το αρνητικό σερί που «έσπασε» ο Παναιτωλικός