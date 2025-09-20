Παναιτωλικός: Έσπασε το αδιανόητο σερί νικών του ΠΑΟΚ
Ο Παναιτωλικός μπορεί ακόμα να μην έχει κάνει «σεφτέ» στην έδρα του, έχοντας δυο ήττες από Ατρόμητο και Βόλο, όμως έχει πάρει τέσσερις βαθμούς σε έδρες όπως το «Κλεάνθης Βικελίδης» και η Τούμπα. Οι Αγρινιώτες έμειναν στη «λευκή» ισοπαλία (0-0) με τον ΠΑΟΚ και μάλιστα άντεξαν στην πίεση, ενώ έπαιξαν για περίπου 15 λεπτά με παίκτη λιγότερο.
Οι Κιτρινομπλέ έφυγαν αλώβητοι από τη Θεσσαλονίκη και έσπασαν σερί 10 χρόνων με 21 διαδοχικές ήττες!
O ΠΑΟΚ αποτελεί... κακός δαίμονας του Παναιτωλικού, καθώς σε 33 παιχνίδια οι Κιτρινομπλέ έχουν τρεις ισοπαλίες, δυο νίκες και 28 ήττες και οι 21 εξ αυτών όπως προαναφέραμε ήταν διαδοχικές σε βάθος δεκαετίας.
Το αρνητικό σερί που «έσπασε» ο Παναιτωλικός
- 2015-16, Super League 26η: Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-3
- 2016-17, Super League 3η: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 2-1
- 2016-17, Κύπελλο Ελλάδας φάση των 16: Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-2
- 2016-17, Κύπελλο Ελλάδας φάση των 16: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 4-1
- 2016-17, Super League 18η: Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-1
- 2017-18, Super League 4η: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 1-0
- 2017-18, Super League 19η: Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-1
- 2018-19, Super League 10η: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 2-1
- 2018-19, Super League 25η: Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 1-2
- 2019-20, Super League 1η: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 2-1
- 2019-20, Super League 14η: Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-3
- 2020-21, Super League 7η: Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 1-3
- 2020-21, Super League 20η: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 5-0
- 2021-22, Super League 3η: Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 1-2
- 2021-22, Super League 16η: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 2-0
- 2022-23, Super League 1η: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 1-0
- 2022-23, Super League 14η: Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-2
- 2023-24, Super League 11η: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 2-1
- 2023-24, Super League 24η: Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 1-3
- 2024-25, Super League 2η: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 2-0
- 2024-25, Super League 15η: Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-1
