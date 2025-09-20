Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τη νέα απώλεια του ΠΑΟΚ και καταγράφει τι έγινε και στο τέλος ενώ ο Δικέφαλος καίγονταν και έπαιζε με παίκτη παραπάνω, δεν έπαιξε με δύο φορ.

Κι όμως μετά τη συντριβή από τον Λεβαδειακό, ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να κερδίσει και τον Παναιτωλικό μέσα στο γήπεδό του! Μία ακόμη αποτυχία μέσα σε αυτή την εβδομάδα, ένα ακόμη απροσδόκητο αποτέλεσμα!

Το ποδόσφαιρο! Αυτή είναι η απάντηση στο 0-0 με το αυτονόητο ότι… όταν δεν μπορείς να βάλεις γκολ από το ένα και τα δύο μέτρα, όταν δεν μπορείς να κερδίσεις στην έδρα σου μία ομάδα που παίζει 15 λεπτά με παίκτη λιγότερο, τότε δεν έχεις και πολλά να πεις…

Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν κακός, δεν ήταν άνευρος ή ανοργάνωτος, δεν τα έχασε και δεν προσπάθησε χωρίς σχέδιο να σκοράρει. Όταν με αλλεπάλληλες επανακτήσεις φθάνεις την κατοχή σου στο 80%, όταν από τις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου φθάνεις σε πολύ μεγάλες ευκαιρίες (μεταξύ άλλων ο Γιακουμάκης κατάφερε να κόψει σαν αμυντικός πάνω στην γραμμή) δεν μπορείς να πεις ότι δεν υπήρξε ποδοσφαιρική προσπάθεια.

Απέναντι στον ΠΑΟΚ ήταν μία ομάδα που αμύνθηκε ηρωϊκά μέσα στην περιοχή της με πάρα πολλές παρεμβάσεις σε τελικές πάσες και σε σουτ, μία ομάδα με έναν πανέξυπνο τερματοφύλακα που ήλεγχε όσο μπορούσε το παιχνίδι του Παναιτωλικού. Ο Τσάβες δεν νικήθηκε από τον Καμαρά, δεν τον κέρδισε στο τετ α τετ ο Ζιβκόβιτς, είδε δύο φορές τον Γιακουμάκη να μην σκοράρει πάνω από το ένα μέτρο και από κάποια στιγμή και μετά επιχείρησε να παίξει και για τη νίκη. Από το 65΄ και μετά ο Παναιτωλικός ανέβηκε, ήθελε να επιτεθεί και έκανε τις μεγάλες φάσεις μαζί με το γκολ που σωστά ακυρώθηκε.

Όλα τα είδε και τα έκανε ο Τσάβες εκτός από ένα! Δεν είδε τον μεγάλο αντίπαλο να παίζει με δύο φορ, όπως λογικά θα έκανε κάθε ομάδα που παίζει με μικρότερο και στο τέλος πιέζει, έχοντας μάλιστα και παίκτη παραπάνω.

Ότι ο Λουτσέσκου δεν πιστεύει πλέον στον Τσάλοφ το έχουμε καταλάβει, φάνηκε και σήμερα που τον έβαλε στο 82΄. Τι να περιμένει από αυτόν; Πράγματι, ούτε μπάλα δεν ακούμπησε. Εκείνο που «έλεγε» πολλά όμως ήταν το γεγονός ότι ακόμη και στο 82΄ που αποφάσισε να τον βάλει, ακόμη και σε εκείνο το σημείο που έπαιζε με παίκτη παραπάνω και έφερε τον Ντεσπόντοφ που γέμιζε συνέχεια, ακόμη και τότε ο Λουτσέσκου ΔΕΝ έπαιξε με δύο φορ!

Γιατί; Πότε θα το κάνει αν όχι σε μία τέτοια συγκυρία. Σίγουρα το σκέφτηκε, σίγουρα άργησε σκεπτόμενος αυτή ακριβώς την αλλαγή, παρολ’ αυτά με το ματς στο 0-0 με τον Παναιτωλικό μέσα στην Τούμπα και τον αντίπαλο με δέκα, δεν πίστεψε ότι θα πάρει λύση από αυτό το σενάριο. Δυστυχώς αυτή η απόφαση δείχνει πολλά για τον ΠΑΟΚ σε αυτή τη χρονική στιγμή.

Θα κέρδιζε ο ΠΑΟΚ αν έπαιζε με δύο φορ στα τελευταία 15 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις; Ποιος το ξέρει; Σε κάθε περίπτωση είναι το λογικό σενάριο σε μία τέτοια συνθήκη. Κι όμως δεν έγινε και είναι το μόνο που δεν είδαμε στον αγώνα αυτό που πρόσφερε πολλές συγκινήσεις και έναν πόντο στον αξιόμαχο Παναιτωλικό, μαζί με πολλή απογοήτευση στους ασπρόμαυρους οπαδούς!

* Στη συνέντευξη Τύπου ο Λουτσέσκου απάντησε και με τον τρόπο που μίλησε, αλλά και τα επιχειρήματα, ήταν φανερό ότι το σκέφτηκε στη διάρκεια του αγώνα, αλλά τελικά αποφάσισε να ΜΗΝ το κάνει!

«Δεν μπορούσα να βγάλω εκείνη τη στιγμή τον Τάισον και τον Κωνσταντέλια που θα μπορούσαν να κάνουν το απροσδόκητο, ενώ μπήκε και ο Καμαρά που ερχόταν πάντα από πίσω ως δεύτερος ». Οκ, αν και αν είχε άλλον φορ στον πάγκο, θα μπορούσε να το επιχειρήσει και πιο γρήγορα, βγάζοντας πράγματι τον Τάισον για να παίξει ένας πιο ικανός παίκτης στο σκοράρισμα.

Σε κάθε περίπτωση ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να είναι ομάδα που πρέπει συνδυαστικά να τα κάνει όλα τέλεια και να μπει με την μπάλα μέσα, αφου ΔΕΝ έχει την ατομική ενέργεια ενός επιθετικού, αυτό το αναθεματισμένο εύκολο κι άκοπο γκολ που θα λύσει προβλήματα.

Άρα…. Μετά τη συντριβή στο κύπελλο, νέα σφαλιάρα για τους ασπρόμαυρους και νέο ψυχολογικό σοκ πάνω σε μία περίοδο πολλών αγώνων. Εκεί που έπαιρναν αυτοπεποίθηση… κάνουν βήματα προς τα πίσω.