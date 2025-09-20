Πετράκης: «Η προσπάθεια των παιδιών ήταν top level, τηρουμένων των δυσκολιών»

Οι δηλώσεις του Γιάννη Πετράκη στην κάμερα της NOVA μετά τη «λευκή» ισοπαλία του Παναιτωλικού με τον ΠΑΟΚ.

Ο σκληροτράχηλος Παναιτωλικός ήταν ανασταλτικά εξαίρετος κόντρα στον ΠΑΟΚ, άντεξε στο φινάλε με δέκα παίκτες και έφυγε από την Τούμπα με το βαθμό της ισοπαλίας. Ο προπονητής των Καναρινιών, Γιάννης Πετράκης, μίλησε στην κάμερα της NOVA μετά το παιχνίδι και χαρακτήρισε... top level την εμφάνιση των παικτών του με βάση τις δυσκολίες.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Πετράκη

«Καταρχήν η δουλειά μας ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε ομάδα που ήταν υπό πίεση λόγω του προηγούμενου αποτελέσματος.

Το έδειξε από την αρχή στο γήπεδο. Τηρουμένων των δυσκολιών, απέναντι σε μία πάρα πολύ καλή ομάδα ήταν top level. Και η συγκέντρωση και η πειθαρχία.

Στην διάρκεια του παιχνιδιού είχε ο ΠΑΟΚ 2-3 καλές ευκαιρίες. Βάλαμε ένα γκολ πολύ ωραίο σε δημιουργία και εκτέλεση.

Είχαμε και 1-2 καλές στιγμές. Με την βοήθεια της τύχης ίσως μπορούσαμε να πάρουμε κάτι παραπάνω. Από το αποτέλεσμα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, τηρουμένων των δυσκολιών, με δεδομένο ότι παίζαμε και με δέκα», ανέφερε αρχικά.

Από πριν φέρνω εικόνα το παιχνίδι και την ατομική ικανότητα του καθενός. Εκεί προσπαθώ να βρω την καλύτερη λύση για να βοηθήσω την ομάδα».