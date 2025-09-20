Ο Σάββας Παντελίδης μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ήττα του Αστέρα AKTOR από το Βόλο και άφησε αιχμές για τη διαιτησία.

Ο Αστέρας AKTOR έκανε την τρίτη του ήττα σε ισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια στην τρέχουσα Stoiximan Super League, καθώς έχασε από το Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με 2-1. Μετά το ματς ο προπονητής των Αρκάδων, Σάββας Παντελίδης, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και εξέφρασε παράπονα για τη διαιτησίας.

Οι δηλώσεις του Σάββα Παντελίδη

«Στο ξεκίνημα του αγώνα είχαμε θέματα. Τα προβλήματα ξεκίνησαν στη φάση του γκολ. Δεν μας αδικεί το αποτέλεσμα, αλλά η πολύ κακή μας εμφάνιση.

Τα παιδιά έχουν προσπαθήσει πραγματικά. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και δεύτερο γκολ, αλλά πρέπει να μας αφήσουν και δεν μας άφησαν».