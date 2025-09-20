Κηφισιά - Άρης: Τα highlights του ματς (vid)
Αγχωτική νίκη για τον Άρη. Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ παρόλο που έπαιξε για ένα ημίχρονο με αριθμητικό πλεονέκτημα στον αγώνα με την Κηφισιά στο Αγρίνιο δυσκολεύτηκε κόντρα στην ψυχωμένη ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, όμως ο Μισεουί ήρθε από τον πάγκο και πέτυχε το γκολ που έκρινε το ματς.
Στο πρώτο μέρος έγιναν δυο παρεμβάσεις από τον VAR, καθώς στο 19' ο Πόμπο σκόραρε, όμως δόθηκε χέρι στην προσπάθεια του Τεττέη και στο 45+2' ο διαιτητής Γιουματζίδης άλλαξε την απόφαση του για κίτρινη κάρτα και απέβαλε τον Χουχούμη με απευθείας κόκκινη κάρτα για φάουλ στον Μορόν.
Η Κηφισιά δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί κάποιες επιθέσεις που βρήκε και ο Άρη «χτύπησε» στο 87ο λεπτό. Ο Σίστο έβγαλε τη σέντρα, από απομάκρυνση του Έμπο ο Τεχέρο έκανε το διαγώνιο σουτ, η μπάλα έφτασε στον Μισεουί, ο οποίος πλάσαρε τον Ξενόπουλο για το 0-1, το οποίο έμεινε μέχρι το φινάλε.
