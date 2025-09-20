Παναθηναϊκός: Χωρίς Πελίστρι, Γερεμέγεφ και Πάντοβιτς στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του κυριακάτικου αγώνα πρωταθλήματος με τον στον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Το πρόγραμμα των Πράσινων περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική και τελειώματα. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πελίστρι, ο οποίος δεν θα είναι στη διάθεση του Χρήστου Κόντη, ενώ εκτός έμειναν τόσο ο Γερεμέγεφ, όσο και ο Πάντοβιτς.
Η αποστολή του Παναθηναϊκού
Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κυριακόπουλος.
