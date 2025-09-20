Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει τον Ροντινέι στις επιλογές του ως προς την αποστολή για το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός, το ντέρμπι της Κυριακής στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Χωρίς τον Ροντινέι βγήκε η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι της Λεωφόρου. Ο Βραζιλιάνος ακραίος μπακ δεν βρίσκεται στα ονόματα των εκλεκτώνμ για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Εκτός είναι - όπως είναι λογικό - και οι Ζέλσον - Γιάρεμτσουκ.

Η αποστολή του Ολυμπιακού ανά θέσεις

Γκολκίπερ: Πασχαλάκης και Τζολάκης

Αμυντικοί: Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Μάνσα, Ρέτσος και Μπρούνο

Μέσοι: Ντιόγκο Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Εσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης και Γιαζίτζι

Σέντερ φορ: Ελ Καμπί και Ταρέμι