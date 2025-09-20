Ολυμπιακός: Αποστολή χωρίς τον Ροντινέι για το ντέρμπι της Λεωφόρου
Χωρίς τον Ροντινέι βγήκε η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι της Λεωφόρου. Ο Βραζιλιάνος ακραίος μπακ δεν βρίσκεται στα ονόματα των εκλεκτώνμ για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Εκτός είναι - όπως είναι λογικό - και οι Ζέλσον - Γιάρεμτσουκ.
Η αποστολή του Ολυμπιακού ανά θέσεις
Γκολκίπερ: Πασχαλάκης και Τζολάκης
Αμυντικοί: Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Μάνσα, Ρέτσος και Μπρούνο
Μέσοι: Ντιόγκο Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Εσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης και Γιαζίτζι
Σέντερ φορ: Ελ Καμπί και Ταρέμι
