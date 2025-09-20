Λέτο: «Η κόκκινη κάρτα τα άλλαξε όλα»

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ήττα της Κηφισιάς από τον Άρη στο Αγρίνιο.

Η Κηφισιά ήταν άκρως μαχητική στον αγώνα με τον Άρη στο Αγρίνιο, παρά το γεγονός πως έπαιξε με αριθμητικό μειονέκτημα από το φινάλε του πρώτου μέρους. Ο Σεμπάσταν Λέτο μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και στάθηκε στην αποβολή του Χουχούμη, όμως συνεχάρη τους παίκτες τους για τη μεγάλη προσπάθεια.

Oι δηλώσεις του Σερμπάστιαν Λέτο:

«Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο επειδή ο Άρης είναι πολύ καλή ομάδα με πολλούς καλούς παίκτες. Στο πρώτο ημίχρονο προσπαθήσαμε να μπλοκάρουμε τη μια πλευρά και να φύγουμε στην αντεπίθεση.

Ο αντίπαλος ήταν πολύ καλός και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Μετά την κόκκινη κάρτα όλα άλλαξαν. Έπρεπε να αμυνθούμε και να προσπατέψουμε το τέρμα μας. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την προσπάθεια».