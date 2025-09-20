Κηφισιά - Άρης: Η αποβολή του Χουχούμη μέσω VAR (vid)
Με δέκα παίκτες έμεινε η Κηφισιά στο φινάλε του πρώτου μέρους της αναμέτρησης με τον Άρη στο Αγρίνιο. Στο 45+2' ο Διαμαντής Χουχούμης έκανε σκληρό φάουλ στον Λορέν Μορόν στη μεσαία γραμμή κι ο διαιτητής Γιουματζίδης έδωσε κίτρινη κάρτα στον ακραίο μπακ της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο, όμως ο VAR Κουμπαράκης τον κάλεσε για «αναβάθμιση».
Ο διαιτητής έκρινε πως ο έμπειρος αμυντικός έκανε επικίνδυνο παιχνίδι και τον απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα.
