Κηφισιά - Άρης: Η αποβολή του Χουχούμη μέσω VAR (vid)

Βασίλης Μπαλατσός
Χουχούμης

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους της αναμέτρησης της Κηφισιάς με τον Άρη ο Διαμαντής Χουχούμης αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, έπειτα από παρέμβαση του VAR.

Με δέκα παίκτες έμεινε η Κηφισιά στο φινάλε του πρώτου μέρους της αναμέτρησης με τον Άρη στο Αγρίνιο. Στο 45+2' ο Διαμαντής Χουχούμης έκανε σκληρό φάουλ στον Λορέν Μορόν στη μεσαία γραμμή κι ο διαιτητής Γιουματζίδης έδωσε κίτρινη κάρτα στον ακραίο μπακ της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο, όμως ο VAR Κουμπαράκης τον κάλεσε για «αναβάθμιση».

Ο διαιτητής έκρινε πως ο έμπειρος αμυντικός έκανε επικίνδυνο παιχνίδι και τον απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα.

     

