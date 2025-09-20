Το γκολ της Κηφισιάς στο 19' με τον Πόμπο ακυρώθηκε κι έτσι παρέμεινε στο 0-0 στο ματς με τον Άρη.

Η Κηφισιά βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 19' στην αναμέτρηση με τον Άρη, αλλά το γκολ ακυρώθηκε.

Σε ενέργεια του Τεττέη η μπάλα στρώθηκε στον Χόρχε Πόμπο και ο Ισπανός με δεξί σουτ έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία.

Ο διαιτητής Μελέτης Γιουματζίδης, ωστόσο, κλήθηκε στο VAR για να εξετάσει τη φάση για χέρι του Τεττέη πριν στρωθεί η μπάλα στον Πόμπο. Η μπάλα βρήκε όντως στο χέρι του φορ της Κηφισιάς, από τον ρέφερι κρίθηκε ότι πήρε πλεονέκτημα στη φάση ο Τεττέη και κατ' επέκταση ο Πόμπο κι έτσι ακύρωσε το γκολ και παρέμεινε το 0-0.

Δείτε τη φάση