Κηφισιά - Άρης: Ακυρώθηκε μέσω VAR το γκολ του Πόμπο
Η Κηφισιά βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 19' στην αναμέτρηση με τον Άρη, αλλά το γκολ ακυρώθηκε.
Σε ενέργεια του Τεττέη η μπάλα στρώθηκε στον Χόρχε Πόμπο και ο Ισπανός με δεξί σουτ έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία.
Ο διαιτητής Μελέτης Γιουματζίδης, ωστόσο, κλήθηκε στο VAR για να εξετάσει τη φάση για χέρι του Τεττέη πριν στρωθεί η μπάλα στον Πόμπο. Η μπάλα βρήκε όντως στο χέρι του φορ της Κηφισιάς, από τον ρέφερι κρίθηκε ότι πήρε πλεονέκτημα στη φάση ο Τεττέη και κατ' επέκταση ο Πόμπο κι έτσι ακύρωσε το γκολ και παρέμεινε το 0-0.
Δείτε τη φάση
