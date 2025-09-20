Ο Πέδρο Άλβαρο είναι στην 11αδα του Άρη για τον αγώνα (18:00) με την Κηφισιά στο γήπεδο του Αγρινίου καθώς ο Μανόλο Χιμένεθ εμπιστεύτηκε στο αρχικό σχήμα τους «11» που ξεκίνησαν στο παιχνίδι της νίκης επί του Ατρόμητου.

Η συμμετοχή του Πορτογάλου κεντρικού αμυντικού ήταν εξαιρετικά αμφίβολη λόγω τραυματισμού στο πόδι, τελικώς όμως, έκανε την… έκπληξη και είναι στο κέντρο της άμυνας των «κίτρινων» έχοντας δίπλα του τον Φαμπιάνο Λέισμαν. Όπως αναμενόταν, Τεχέρο και Μεντίλ είναι οι δύο full back και ο Σωκράτης Διούδης κάτω από την εστία.

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν έκανε την παραμικρή αλλαγή σε σχέση με την 11αδα που είχε ξεκινήσει στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Μόντσου, Ράτσιτς και Γαλανόπουλος είναι η τριάδα στον άξονα καθώς ο Ντούντου θα αγωνιστεί στην αριστερή πλευρά και ο Μορουτσάν στην αντίστοιχη δεξιά ενώ ο Λορέν Μορόν βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης.

