Άρης: Ο Χιμένεθ επένδυσε στους «11» του Περιστερίου
Η συμμετοχή του Πορτογάλου κεντρικού αμυντικού ήταν εξαιρετικά αμφίβολη λόγω τραυματισμού στο πόδι, τελικώς όμως, έκανε την… έκπληξη και είναι στο κέντρο της άμυνας των «κίτρινων» έχοντας δίπλα του τον Φαμπιάνο Λέισμαν. Όπως αναμενόταν, Τεχέρο και Μεντίλ είναι οι δύο full back και ο Σωκράτης Διούδης κάτω από την εστία.
Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν έκανε την παραμικρή αλλαγή σε σχέση με την 11αδα που είχε ξεκινήσει στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Μόντσου, Ράτσιτς και Γαλανόπουλος είναι η τριάδα στον άξονα καθώς ο Ντούντου θα αγωνιστεί στην αριστερή πλευρά και ο Μορουτσάν στην αντίστοιχη δεξιά ενώ ο Λορέν Μορόν βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.