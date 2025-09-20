Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη λίστα με τις 100 πιο ακριβές ομάδες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η ποδοσφαιρική ιστοσελίδα «transfermarkt», που εξειδικεύεται στα στατιστικά των ομάδων και των ποδοσφαιριστών, δημοσίευσε μία λίστα με τις 100 πιο ακριβές ομάδες παγκοσμίως.

Οι πρωταθλητές Ελλάδος βρίσκονται στη συγκεκριμένη λίστα στην τελευταία θέση με εκτιμώμενη αξία ρόστερ 111,9 εκατομμύρια ευρώ. Τις δύο πρώτες θέσεις στη σχετική κατάταξη κατέχουν δύο από τους αντιπάλους των «ερυθρολεύκων» στη League Phase του Champions League, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Άρσεναλ με αξία 1,4 και 1,33 δισεκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα.

Την πρώτη τετράδα συμπληρώνουν η Μάντσεστερ Σίτι με αξία 1,23 δις και η Λίβερπουλ με 1,12 δις, ενώ στη πέμπτη θέση βρίσκεται μία ακόμη αντίπαλος του Ολυμπιακού, η Μπαρτσελόνα με εκτιμώμενη αξία 1,11 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η αξία του Big 5

Στη 119η θέση βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με αξία 93,40 εκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ στη 123η με 92,38 εκατομμύρια ευρώ, η ΑΕΚ στη 163η θέση με 69,58 εκατομμύρια ευρώ ενώ την πρώτη ελληνική πεντάδα ολοκληρώνει ο Άρης, ο οποίος είναι 249ος έχοντας συνολική εκτιμώμενη αξία 40,50 εκατομμύρια ευρώ.