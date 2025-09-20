Ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού προϊδέασε για αλλαγές στις δηλώσεις του στη COSMOTE TV μόνο που δεν έχει δείξει πρακτικά τίποτα και έχει άπαντες στην τσίτα.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μιλώντας στο συνδρομητικό κανάλι και ερωτηθείς για τα της 11άδας ως προς το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός τόνισε πως «σίγουρα θα υπάρχουν αλλαγές. Δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό». Πάνω σε αυτή τη λογική θα πρέπει να περιμένουμε διαφορετικά πρόσωπα ως προς τον αγώνα του Champions League και προφανώς αυτό δεν θα έχει να κάνει με την επάνοδο του Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια.

Από εκεί και πέρα όμως ο Βάσκος κόουτς δεν έχει κάνει καμία δοκιμή επί της ουσίας κρατώντας σε φάση... alert όλους τους διαθέσιμους παίκτες του. Υποψήφιοι για την 11άδα είναι παίκτες όπως ο Μουζακίτης (για τον άξονα) ή και ο Σιπιόνι (για εξάρι) καθώς και ο Ταρέμι (ακόμα και για πίσω από τον Ελ Καμπί). Ακόμα και ο Ντιόγκο Νασιμέντο ενδέχεται να έχει πιθανότητες για να αγωνιστεί στο ντέρμπι αυτό.

Γενικά όσοι προήλθαν από τον πάγκο στον αγώνα με την Πάφο έχουν τις πιθανότητές τους. Από εκεί και πέρα μοιάζει αρκετά πιθανό ο Ποντένσε να είναι βασικός και στο ντέρμπι, όπως ήταν και στο 0-0 με την Πάφο. Υπενθυμίζεται πως ο έμπειρος τεχνικός θα μπορεί να υπολογίζει και στον Καμπελά αλλά και τον Γιαζίτζι για τη γραμμή κρούσης του (καθώς ως γνωστόν δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα).

Ως προς τους Ζέλσον και Γιάρεμτσουκ δεν προκύπτει από τις υπάρχουσες πληροφορίες πως θα μπορέσουν να είναι στο 100% και άρα ΟΚ για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό υπό την έννοια της διαθεσιμότητάς τους προφανώς. Ο κόουτς Μεντιλίμπαρ να θυμίσουμε πως τόνισε ότι είναι καλά και οι δύο, κάτι που σημαίνει ότι έχουν αρχίσει να μετρούν αντίστροφα για να επανέλθουν.