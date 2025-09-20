Δεν του έφταναν όλα τα άλλα, έχει και την παράδοση να αντιμετωπίσει

Η αρνητική παράδοση του Παναθηναϊκού όταν παίζει πρώτο ντέρμπι της σεζόν με τον Ολυμπιακό και η μοναδική φορά που συνέβη αυτό πάλι την τέταρτη αγωνιστική.

Ο Παναθηναϊκός καλείται να αντιμετωπίσει την Κυριακή τον Ολυμπιακό στην Λεωφόρο για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Superleague στο πρώτο μεγάλο παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος για την φετινή σεζόν.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται σε μία δύσκολη περίοδο, αφού πριν λίγες μέρες απομάκρυναν από τον πάγκο τους τον Ρουί Βιτόρια, μόλις πριν δύο μέρες προσέλαβαν ως υπηρεσιακό τους τεχνικό τον Χρήστο Κόντη, ο οποίος θα καθίσει για πρώτη φορά στον πάγκο της ομάδας στον αγώνα με τους «ερυθρολεύκους» ενώ παράλληλα δεν έχουν καταφέρει ακόμη να βρουν τον νέο τους προπονητή, έχοντας ως πρώτο στόχο τον Σεργκέι Ρεμπρόφ, όπως αποκάλυψε ο Νίκος Αθανασίου στους «Galacticos».

Η όλη αυτή συνθήκη έχει δημιουργήσει εσωστρέφεια στην ομάδα, η οποία φάνηκε και από την στάση των οπαδών στο μεσοβδόμαδο ματς με την Athens Kallithea, όπου υπήρχαν έντονες αποδοκιμασίες προς όλες τις κατευθύνσεις καθ' όλη την διάρκεια του αγώνα.

Όμως όλα αυτά τώρα μπαίνουν στην άκρη, αφού έρχεται η... μητέρα των μαχών για το «τριφύλλι». Ακόμη και οι ίδιοι οι οπαδοί του κλαμπ προς το τέλος του αγώνα με την Athens Kallithea σταμάτησαν τις αποδοκιμασίες και ξεκίνησαν τα συνθήματα για τον αγώνα με τους Πειραιώτες δείχνοντας έτσι στον δρόμο.

Ο Παναθηναϊκός γνωρίζει πως μία νίκη σ' ένα τέτοιο ματς είναι το κλειδί για να κερδίσει χρόνο ο οργανισμός για να συνέλθει από το σοκ της απόλυσης του Ρουί Βιτόρια, να αλλάξει την ψυχολογία του και να δείξει στους αντιπάλους του πως παραμένει απόλυτα ζωντανός στην κούρσα του πρωταθλήματος.

Σ' αυτό το δύσκολο έργο όμως που έχει μπροστά της η ομάδα του Χρήστου Κόντη δεν έχει μαζί της την παράδοση.

Το μηδέν του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ολυμπιακό

Αν κοιτάξουμε στο παρελθόν, από την σεζόν 1979-1980 που έγινε επαγγελματικό το πρωτάθλημα, υπάρχουν 14 χρονιές που ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ντέρμπι που είχε στο πρόγραμμά του στην σεζόν αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό.

Σ' αυτά τα ματς οι «πράσινοι» δεν μπόρεσαν να κερδίσουν ποτέ κανένα, όσο σοκαριστικό κι αν ακούγεται σαν στατιστικό. Μετρούν εννέα ισοπαλίες και πέντε ήττες. Αν θέλουμε να φέρουμε λίγο περισσότερες τις συνθήκες στα μέτρα του αυριανού ντέρμπι των «αιωνίων» και δούμε μόνο εκείνα στα οποία το «τριφύλλι» ήταν γηπεδούχος, τότε το ρεκόρ γίνεται πέντε ισοπαλίες και μία ήττα.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-1 1981-1982

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-0 1984-1985

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1 1986-1987

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 2-2 1989-1990

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-0 1993-1994

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-0 2000-2001

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-0 2004-2005

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-2 2005-2006

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-0 2007-2008

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-0 2014-2015

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 3-0 2016-2017

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1 2019-2020

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-0 2020-2021

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-0 2021-2022

Ανάλογο είναι το ρεκόρ του Παναθηναϊκού και στις περιπτώσεις που το μεταξύ τους παιχνίδι είναι το πρώτο ντέρμπι γενικά στην σεζόν (και όχι μόνο στο πρόγραμμα των «πρασίνων» όπως είδαμε παραπάνω), δηλαδή όπως συμβαίνει φέτος.

Αυτό έχει συμβεί έξι φορές συνολικά με το «τριφύλλι» να μετράει πέντε ισοπαλίες και μία ήττα. Η μοναδική φορά που ηττήθηκε ήταν Λεωφόρο με 2-0 την σεζόν 2005-2006. Σε κανένα από όλα αυτά ματς δεν επετεύχθησαν παραπάνω από δύο γκολ, αφού και οι ισοπαλίες ήταν με σκορ 0-0 και 1-1.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-1 1981-1982

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1 1986-1987

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-0 1993-1994

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-2 2005-2006

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-0 2007-2008

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1 2019-2020

Μόνο μία φορά οι δύο αυτές ομάδες έχουν παίξει πρώτο ντέρμπι στην σεζόν και ήταν την τέταρτη αγωνιστική όπως φέτος. Την σεζόν 2019-2020 ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε τον Ολυμπιακό, τότε στο ΟΑΚΑ και οι δυό τους αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν εκείνοι που άνοιξαν το σκορ με τον Γκερέρο με ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή στο 35ο λεπτό ενώ οι «πράσινοι» ισοφάρισαν στο 90ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μολό, που κέρδισε ο Μακέντα.