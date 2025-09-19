Από την αρμόδια επιτροπή της UEFA έγιναν γνωστά πρόστιμα για τον Παναθηναϊκό, που αφορούν σε 2 διαφορετικά ματς του στην Ευρώπη.

Πρόκειται για τον εκτός έδρας αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ (14/8) και τη ματς με τη Σαμσουνσπόρ στην Αθήνα (21/8). Οι αποφάσεις από την αρμόδια επιτροπή της UEFA είναι 5.250 ευρώ για το παιχνίδι με τη Σαχτάρ και ενώ για τον αγώνα με την τουρκική ομάδα υπήρξε επιβολή δύο χρηματικών ποινών. Μία των 4.000 ευρώ και άλλη μία των 30.000 ευρώ. Οι ποινές αυτές είναι για απρεπή συμπεριφορά της ομάδας λόγω υπερβολικού αριθμού καρτών (πάνω από πέντε) και επίσης για χρήση πυροτεχνημάτων και κατοχή και χρήση λέιζερ από φιλάθλους του συλλόγου.