Σαρώνει ο Μουζακίτης στο Golden Boy Web 2025: Η διαφορά του με τον Γιλντίζ της Γιουβέντους

Ο Χρήστος Μουζακίτης συνεχίζει να προηγείται στο βραβείο για το Golden Boy Web 2025 που μπαίνει στην τρίτη φάση του.

Η φήμη του Χρήστου Μουζακίτη έχει ξεπεράσει τα στενά ελληνικά σύνορα, κάτι που επιβεβαιώνεται σε κάθε ευκαιρία. Η τελευταία είναι το βραβείο «Golden Boy Web 2025», το οποίο είναι ξεχωριστό από το κλασσικό «Golden Boy», καθώς τον νικητή τον αναδεικνύουν οι αναγνώστες της ιταλικής εφημερίδας.

Θυμίζουμε οτι ο μέσος του Ολυμπιακού, στην πρώτη φάση είχε συγκεντρώσει το 35,8% των ψήφων, έχοντας συνολικά 231.609, ενώ μετά την ολοκλήρωση και του δεύτερου γύρου, παρέμεινε σε αυτή με 378.000.

Ποιοι ακολουθούν τον Μουζακίτη

Πίσω από τον Χρήστο Μουζακίτη βρίσκεται ο Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους, με την διαφορά που τους χωρίζει να είναι περίπου 60.000 ψήφοι, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Γιαν-Κάρλο Σίμιτς.

Οι άλλοι Έλληνες της λίστας

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Χρήστος Μουζακίτης δεν είναι ο μοναδικός Έλληνας στην λίστα, καθώς στην 26η θέση είναι ο Χαράλαμπος Κωστούλας που πλέον αγωνίζεται στην Μπράιτον και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας που είναι πιο χαμηλά.