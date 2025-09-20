Σαρώνει ο Μουζακίτης στο Golden Boy Web 2025: Η διαφορά του με τον Γιλντίζ της Γιουβέντους
Η φήμη του Χρήστου Μουζακίτη έχει ξεπεράσει τα στενά ελληνικά σύνορα, κάτι που επιβεβαιώνεται σε κάθε ευκαιρία. Η τελευταία είναι το βραβείο «Golden Boy Web 2025», το οποίο είναι ξεχωριστό από το κλασσικό «Golden Boy», καθώς τον νικητή τον αναδεικνύουν οι αναγνώστες της ιταλικής εφημερίδας.
Θυμίζουμε οτι ο μέσος του Ολυμπιακού, στην πρώτη φάση είχε συγκεντρώσει το 35,8% των ψήφων, έχοντας συνολικά 231.609, ενώ μετά την ολοκλήρωση και του δεύτερου γύρου, παρέμεινε σε αυτή με 378.000.
Ποιοι ακολουθούν τον Μουζακίτη
Πίσω από τον Χρήστο Μουζακίτη βρίσκεται ο Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους, με την διαφορά που τους χωρίζει να είναι περίπου 60.000 ψήφοι, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Γιαν-Κάρλο Σίμιτς.
Οι άλλοι Έλληνες της λίστας
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Χρήστος Μουζακίτης δεν είναι ο μοναδικός Έλληνας στην λίστα, καθώς στην 26η θέση είναι ο Χαράλαμπος Κωστούλας που πλέον αγωνίζεται στην Μπράιτον και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας που είναι πιο χαμηλά.
