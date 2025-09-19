Οι οπαδοί της ΑΕΛ Novibet και της ΑΕΚ έχουν συμφωνήσει για ανταλλαγή εισιτηρίων και τα πράγματα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν στην τελευταία σύσκεψη ασφαλείας.

Ολοταχώς για... ανατροπή στην ανατροπή στο θέμα της διάθεσης εισιτηρίων από πλευράς της ΑΕΛ Novibet στους φιλοξενούμενους οπαδούς της ΑΕΚ για το ερχόμενο ματς της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League (21/9, 17:30).

Ενώ στην αρχή ήταν να δoθούν κανονικά εισιτήρια στους Ενωσίτες η αστυνομική διεύθυνση αποφάσισε να μην δώσει τελικά άδεια. Η απόφαση προέκυψε μετά την αυτοψία που έγινε έξω από τον χώρο της βόρειας εξέδρας που θα βρίσκονται οι φίλοι των φιλοξενουμένων, καθώς υπάρχουν πολλά αδρανή υλικά από τα έργα που γίνονται προκειμένου όσοι έρχονται στην Λάρισα για το ματς να υπάρχει ένας ασφαλής τρόπος να φτάνουν και να φεύγουν από το γήπεδο μέσω της οδού Καρδίτσης.

Οι οπαδοί των δυο ομάδων πήραν την κατάσταση στα χέρια τους, καθώς έχουν διαβεβαιώσει πως δεν θα υπάρξει πρόβλημα και υπάρχει προφορική συμφωνία... τιμής για ανταλλαγή 500 εισιτηρίων. Με βάση τα ισχύονταδεδομένα είναι πιθανό τελικά να δοθούν κανονικά εισιτήρια στους φιλοξενούμενους οπαδούς.

Από την πλευρά της η γηπεδούχος ΑΕΛ Novibet έχει κάθε πρόθεση να δώσει εισιτήρια σε όλες τις ομάδες, ώστε αντιστοίχως να φιλοξενηθούν και οι φίλαθλοι των Λαρισαίων σε άλλα γήπεδα, όπως είδαμε με τη δυναμική τους παρουσία στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Προς το παρόν βέβαια δεν υπάρχει τίποτα οριστικό και όλα θα ξεκαθαρίσουν το Σάββατο (20/9) μετά την τελευταία σύσκεψη ασφαλείας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών και φορέων.