Η αποστολή του Ατρομήτου για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς πρωταθλήματος στην έδρα του Πανσερραϊκού (20/9, 18:00). Ο Λεωνίδας Βόκολος δεν αντιμετωπίζει κανένα αγωνιστικό πρόβλημα, πλην του γνωστού τραυματία Σωτήρη Τσιλούλη και συνεπώς συμπεριέλαβε στην αποστολή όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές.

H αποστολή του Ατρομήτου

Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Κίνι, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μανσούρ, Ούρονεν, Παπαδόπουλος, Αμπαρτζίδης, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Ματουσαμί, Καραμάνης, Παλμεζάνο, Μπάτος, Γιουμπιτάνα, Τζοβάρας, Μπάκου, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ.

Ο Ατρόμητος πήρε εισιτήρια για τις Σέρρες

Όπως ανακοίνωσε το κλαμπ του Περιστερίου εξασφάλισε εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλάθλων τους στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στη θύρα 7 του Δημοτικού Σταδίου Σερρών.

«Την παρουσία των φιλάθλων μας σε ακόμα μία εκτός έδρας αγωνιστική εξασφάλισε η ομάδα μας εν όψει της εκτός έδρας αναμέτρησης κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Οι φίλοι του Ατρόμητου που θα θελήσουν να βρεθούν στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών, θα μπορούν να προμηθευθούν τα εισιτήριά τους στη θύρα 7 και η τιμή τους είναι στα 10 ευρώ.

Μπορείτε να εξασφαλίσετε το εισιτήριό σας μέσω του παρακάτω Link

https://www.ticketmaster.gr/privateSales.html?deepLink=500&hash=Ib5o1MjhFUqF7dQov7b2O_akChx2142580», η ενημέρωση του Ατρομήτου.