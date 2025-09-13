Το μήνυμα του Ατρόμητου για το αιματοκύλισμα στη Γάζα.

Ο Ατρόμητος έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για την κατάσταση στη Γάζα.

Οι Περιστεριώτες αναφέρθηκαν σε Γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ.

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης με τον Άρη για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League, οι παίκτες των γηπεδούχων σήκωσαν πανό, όπου αναφερόταν «σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά, σταματήστε να σκοτώνεται πολίτες».

Από τα μεγάφωνα του γηπέδου, επίσης ακούστηκε το εξής μήνυμα:

«Ο πιο δύσκολος αγώνας και η μεγαλύτερη αναμέτρηση σε καιρούς σκοτεινούς, είναι να μπορέσουμε να κρατήσουμε την ανθρωπιά μας.

Σταματήστε να σκοτώνεται παιδιά.

Σταματήστε να σκοτώνετε πολίτες.

Σταματήστε τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού».