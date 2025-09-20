Η Stoiximan Super League 1 συνεχίζεται αυτό το Σαββατοκύριακο και πριν το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής στη Λεωφόρο υπάρχει το πρόγραμμα του Σαββάτου.

Το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός της Κυριακής στο γήπεδο της Λεωφόρου προφανώς και συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα σε επίπεδο προγράμματος της 4ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League 1. Πριν από αυτό όμως υπάρχει το σαββατιάτικο... μενού.

Από το πρόγραμμα του Σαββάτου ξεχωρίζουν το Κηφισιά - Άρης, με τους γηπεδούχους να προέρχονται από νίκη με τον Παναθηναϊκό αλλά και το ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός. Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

18.00: Κηφισιά - Άρης (COSMOTE SPORTS TV 1)

18.00: Πανσερραϊκός - Ατρόμητος (NS2)

20.00: Βόλος - Αστέρας AKTOR (COSMOTE SPORTS TV 2)

20.30: ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός (NS PRIME)

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

17.30: ΑΕΛ - ΑΕΚ (COSMOTE SPORTS TV 1)

18.00: Λεβαδειακός - ΟΦΗ (NS PRIME)

21.00: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (COSMOTE SPORTS TV 1)