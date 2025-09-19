Παναθηναϊκός VS Ολυμπιακού στη Λεωφόρο την Κυριακή (9μμ) στο μεγάλο ντέρμπι της επερχόμενης αγωνιστικής και το Gazzetta σας καλεί να ψηφίσετε για το αποτέλεσμα.

Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο αιώνιο ντέρμπι της σεζόν έφτασε! Βράδυ Κυριακής (9 00μμ, OTESPORTS1) στη Λεωφόρο, που αναμένεται κατάμεστη, ο Παναθηναϊκός μετά από δύο γκέλες σε ισάριθμους αγώνες πρωταθλήματος (ισοπαλία με Λεβαδειακό, ήττα - σοκ από την Κηφισιά), υποδέχεται τον Ολυμπιακό του απόλυτου «3x3»!

Ήταν μία εβδομάδα που είχε τις δυσκολίες της και για τους δύο αλλά κυρίως για τον Παναθηναϊκό, που άλλαξε προπονητή φέρνοντας τον Κόντη για να καθήσει ξανά στον πάγκο του. Ένας Παναθηναϊκός που μετά την ήττα από την Κηφισιά έλυσε τη συνεργασία του με τον Πορτογάλο τεχνικό, Ρουί Βιτόρια και ενώ στο Κύπελλο επικράτησε της Athens Kallithea.

Ο Ολυμπιακός από την άλλη μετά την εμφατική του νίκη με τον Πανσερραϊκό έμεινε στο 0-0 απέναντι στην Πάφο στην πρεμιέρα του για τη League Phase του Champions League στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Αμφότεροι φυσικά και θέλουν τη νίκη στο ντέρμπι της Κυριακής στη Λεωφόρο και θα τα δώσουν όλα. Μπορείτε να ψηφίσετε πιο κάτω στο σχετικό poll.

