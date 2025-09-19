Η Κηφισιά διέθεσε εισιτήρια στον Άρη για την αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Παναιτωλικού.

Ο Άρης θα δώσει δυο ματς μέσα σε μια εβδομάδα στο Αγρίνιο. Μετά το μεσοβδόμαδο ματς με τον Παναιτωλικό για την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά το Σάββατο (20/9, 18:00) για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Εν αναμονή της μετακόμισης στη Νεάπολη το κλαμπ των Βορείων Προαστίων θα δώσει το τελευταίο του ματς ως γηπεδούχος εκτός Αττικής και διέθεσε εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων φιλάθλων των Θεσσαλονικιών.

H ενημέρωση του Άρη

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ενημερώνει τον κόσμο της ομάδας μας ότι όσοι θέλουν να προμηθευτούν το εισιτήριό τους για το παιχνίδι του Σαββάτου (20/09) με την Κηφισιά στο γήπεδο Παναιτωλικού (18:00) θα πρέπει να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.ticketmaster.gr/privateSales.html deepLink=503&hash=0MJJ008BBuRvQE35jYc67VYtpqA2142609

Η τιμή του εισιτηρίου είναι 20 ευρώ (Θύρα 2) και η επαλήθευσή του θα γίνει μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Παρακαλούμε τους φιλάθλους μας να έχουν επαληθεύσει το εισιτήριό τους στην εφαρμογή πριν την έλευσή τους στο Αγρίνιο και να φέρουν μαζί τους πιστοποιητικό ταυτοποίησης, όπως Αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, προκειμένου να διευκολύνουν τη διαδικασία στον οποιοδήποτε έλεγχο και να έχουν πρόσβαση στο γήπεδο.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η Αστυνομία θα διενεργεί αυστηρούς ελέγχους κατά την προσέγγιση και είσοδο στο γήπεδο.

Για το λόγο αυτό όσοι φίλαθλοι της ομάδας μας παραβρεθούν αύριο στο γήπεδο Παναιτωλικού θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Απαγορεύεται η χρήση πυρσών, βεγγαλικών, laser και η ανάρτηση πανό με πολιτικά, θρησκευτικά ή ρατσιστικά μηνύματα, ενώ δεν θα πρέπει να φέρουν μαζί τους αντικείμενα, όπως κράνη, σακίδια κ.λ.π.».