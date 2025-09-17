Ο Μιχάλης Βοριαζίδης είναι από τα πρόσωπα της ημέρας καθώς στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Άρη ήταν από τους διακριθέντες των «κίτρινων» στη νίκη επί του Παναιτωλικού και μετά το παιχνίδι περιέγραψε τα συναισθήματά του.

Ο 20χρονος μέσος αποκτήθηκε από τους «κίτρινους» στα τελειώματα της μεταγραφικής περιόδου. Θεωρητικά, ένας από τους λόγους αυτής της κίνησης είναι ο κανονισμός του Κυπέλλου και η υποχρέωση κάθε ομάδας να έχει συνεχώς στην 11αδα της έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών. Πρακτικά, ο Μιχάλης Βοριαζίδης έδειξε σήμερα (17/9) ότι μπορεί να διεκδικήσει πολλά περισσότερα. Ήταν στο βασικό σχήμα των «κίτρινων» στο Αγρίνιο και στην πραγματικότητα, επρόκειτο για έναν από τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν.

Χρησιμοποιήθηκε στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Στο πρώτο ημίχρονο είχε δίπλα του τον Ούρος Ράτσιτς και στο δεύτερο, με την είσοδο του Μόντσου στον αγωνιστικό χώρο, άλλαξε παρτενέρ. Ο νεαρός χαρακτηρίστηκε για την τακτική πειθαρχία του αλλά και το ποδοσφαιρικό θράσος προκαλώντας την εντύπωση και του Μανόλο Χιμένεθ ο οποίος βαθμολόγησε την απόδοση του ποδοσφαιριστή του χαρακτηρίζοντάς την «πολύ καλή». Μίλησε για έναν box to box παίκτη, στάθηκε επίσης στις δύο σπουδαίες στιγμές που κατέγραψε στο παιχνίδι. Ειδικά σ’ αυτή του δευτέρου ημιχρόνου, βρισκόμενος σε πλεονεκτική θέση, θα μπορούσε να είχε σκοράρει.

Ο Βοριαζίδης είχε ενεργή συμμετοχή στην επιθετική έκφραση των «κίτρινων» και σε τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις «πάτησε» στην περιοχή του Παναιτωλικού ανταποκρινόμενος στις αγωνιστικές ευθύνες του, όπως δηλαδή διαμορφώθηκαν αυτές βάσει των εντολών του Μανόλο Χιμένεθ. Με την αγωνιστική συμπεριφορά του, μάλλον κέρδισε πολλά περισσότερα από τον «τίτλο» του παίκτη που πρέπει να παίζει στα παιχνίδια του Κυπέλλου υπό την προϋπόθεση αξιοποίησης των ευκαιριών που σίγουρα θα του παρουσιαστούν και στα επόμενα παιχνίδια.

Μετά τη νίκη επί του Παναιτωλικού περιέγραψε τα συναισθήματά του τόσο για το ντεμπούτο του αλλά και για όσα ένιωσε μετά τη μεταγραφή του από το Αιγάλεω. «Ήταν ωραίο ντεμπούτο, το οποίο συνδυάστηκε με νίκη. Είμαι πολύ χαρούμενος, αλλά έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Θέλει δουλειά και να είμαι συγκεντρωμένος. Όλα έγιναν ξαφνικά για μένα. Όταν έμαθα για το ενδιαφέρον του Άρη δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Ανυπομονούσα και θέλω να ευχαριστήσω το Αιγάλεω το οποίο με βοήθησε πολύ, κυρίως για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε», είπε ο ίδιος.

Χαμογέλασε μάλιστα όταν έμαθε για τα κολακευτικά λόγια του Μανόλο Χιμένεθ. «Με τιμούν γιατί ο κόουτς είναι εξαιρετικός. Στην πραγματικότητα, όλοι ξέρουν τον κόουτς και είναι ευλογία για μένα η συνεργασία μαζί του. Προσπαθώ να τον ακούω προσεκτικά καθώς πλέον είμαι σ’ ένα πρωτάθλημα υψηλής απαίτησης», απάντησε μεταξύ άλλων.

Ο Κοζανίτης ποδοσφαιριστής πέρυσι αγωνίστηκε σε 20 παιχνίδια με το Αιγάλεω έχοντας δύο ασίστ. Είχε μεσολαβήσει η παρουσία του στην Τσεχία με τη φανέλα της Πρίμπραμ και της Σλάβια Πράγας στην οποία (ουσιαστικά) ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά καθώς ήταν μέλος των τμημάτων υποδομής από το 2021. Επί της ουσίας, η επαγγελματική καριέρα του βρίσκεται στο ξεκίνημά της κι αυτό που κατάλαβε στον αγώνα του Αγρινίου είναι ότι θα έχει τις ευκαιρίες του. Στο χέρι του είναι η αξιοποίησή τους.