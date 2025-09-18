Παρότι από το ματς της ΑΕΚ στο Αιγάλεω δεν μπορούν να βγουν ουσιαστικά συμπεράσματα, οι Μάρκο Γκρούγιτς και Ζοάο Μάριο έδειξαν ότι είναι έτοιμοι να μπουν στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς.

Ο πολύ κακός αγωνιστικός χώρος στο γήπεδο του Αιγάλεω δεν επιτρέπει να βγάλει κανείς σπουδαία συμπεράσματα από το διπλό της ΑΕΚ στο Κύπελλο. Το ανέφερε και ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το τέλος της αναμέτρησης ότι δεν έχει πολλά να πει και πως αυτό που έπρεπε να κάνει η ομάδα του ήταν να φύγει απλά με τη νίκη και το κυριότερο χωρίς τραυματισμούς.

Παρ' όλα αυτά τόσο ο Γκρούγιτς που ξεκίνησε για πρώτη φορά στην ενδεκάδα της ΑΕΚ και μάλιστα έπαιξε σε όλο το παιχνίδι, όσο και ο Ζοάο Μάριο που πραγματοποίησε το ντεμπούτο του μπαίνοντας ως αλλαγή με τη συμπλήρωση μίας ώρας στη θέση του Καλοσκάμη, έδειξαν σε ικανοποιητικά επίπεδα ετοιμότητας και ότι είναι έτοιμοι να μπουν στην αγωνιστική εξίσωση του Νίκολιτς.

Όπως τόνισε ο Σέρβος κόουτς και για τους δύο υπήρχε ως πλάνο να αγωνιστούν για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όπως παραδέχθηκε ο Νίκολιτς αμφότεροι μπαίνουν πλέον από το επόμενο παιχνίδι στο rotation και σιγά σιγά πρέπει να κερδίζουν τον χρόνο που τους δίνεται στον συναγωνισμό που υπάρχει λόγω της παρουσίας αρκετών ποιοτικών λύσεων στο ρόστερ μεσοεπιθετικά.

Ο Γκρούγιτς με την πληθωρική του παρουσία μπροστά από το δίδυμο των στόπερ έκανε τη δουλειά που του είχε ζητήσει ο Νίκολιτς, ενώ μοίραζε το παιχνίδι όταν είχε την μπάλα στα πόδια. Ο Σέρβος χαφ έχει συμμετοχή και στο γκολ καθώς με την κάθετη που πέρασε για τον Πένραϊς έδωσε τη δυνατότητα στον Σκωτσέζο μπακ να κάνει το γύρισμα με τον Πιερό να σκοράρει.

Προφανώς και το παιχνίδι Κυπέλλου με το Αιγάλεω και μάλιστα σε αυτόν τον... ξερό αγωνιστικό χώρο δεν είναι και το καλύτερο δείγμα, όμως ο Γκρούγιτς έδειξε ότι μπορεί πλέον να υπολογίζεται για το αρχικό σχήμα από τον Νίκολιτς.

Σε καλά επίπεδα ετοιμότητας έδειξε επίσης και ο Ζοάο Μάριο στο ντεμπούτο του, περνώντας ως αλλαγή. Όπως και στην περίπτωση του Γκρούγιτς, έτσι και σε αυτήν του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού, το γήπεδο δεν βοήθησε σε καμία περίπτωση, ωστόσο ο Ζοάο Μάριο έβαλε υποψηφιότητα με τη σειρά του για να «χτυπήσει» σύντομα και εκείνος την πόρτα της ενδεκάδας.

Μάλιστα είχε και δύο καλές στιγμές για να σκοράρει στο τελευταίο τέταρτο. Μία όταν βγήκε απέναντι από τον Τσιμόπουλο μετά την πάσα του Πιερό, αλλά δεν πρόλαβε να πλασάρει και μία λίγα λεπτά αργότερα όταν έκανε την «ποδιά» στον Κωστόπουλο, αλλά το πλασέ του κάπου βρήκε και αντί να καταλήξει στην απέναντι γωνία, πέρασε κόρνερ.