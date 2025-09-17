Στο πλαίσιο της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Ahens Kallithea στη Λεωφόρο ακούστηκαν υβριστικά συνθήματα κατά Αλαφούζου, Παπαδημητρίου και Κομπότη.

Το κλίμα στον Παναθηναϊκό δεν είναι και το καλύτερο... Το Τριφύλλι σε δυο αγωνιστικές της Stoiximan Super League έχει ένα βαθμό, καθώς ήρθε ισόπαλο με το Λεβαδειακό στη Λεωφόρο και έχασε με ανατροπή στην ανατροπή από την Κηφισιά στο Βόλο, με τα δυο αποτελέσματα να οδηγούν στην απόλυση του Ρουί Βιτόρια.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει αναβρασμό στις τάξεις των φίλων των Πράσινων, οι οποίοι στο πλαίσιο της αναμέτρησης με την Athens Kallithea στη Λεωφόρο για την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας εξέφρασαν την οργή τους με υβριστικά συνθήματα.

Στο «στόχαστρο» των οπαδών βρέθηκαν κατά διαστήματα ο ιδιοκτήτης και ο τεχνικός διευθυντής του κλαμπ, Γιάννης Αλαφούζος και Γιάννης Παπαδημητρίου, κατά των οποίων υπήρξαν και ανακοινώσεις από τη Θύρα 13.

Αξιοσημείωτο πως ακούστηκαν και συνθήματα εναντίον του αφεντικού της ΠΑΕ Λεβαδειακός, Γιάννη Κομπότη, του οποίου η φιλική σχέση με τον Γιάννη Αλαφούζο είναι γνωστή.