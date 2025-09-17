Αθανασίου στους «Galacticos»: «Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου με Κόντη κόντρα στον Ολυμπιακό»

Ο Νίκος Αθανασίου αποκάλυψε στην εκπομπή «Galacticos» του Gazzetta πως ο Χρήστος Κοντής θα επιστρέψει, εκτός απροόπτου, στον Παναθηναϊκό ως υπηρεσιακός για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Τα νεότερα για το θέμα του προπονητή του Παναθηναϊκού μετέφερε στην εκπομπή «Galacticos» του Gazzetta ο Νίκος Αθανασίου. Μπορεί να μην υπήρξε κάποια νέα εξέλιξη ακόμη στο θέμα του μόνιμου αντικαταστάτη του Ρουί Βιτόρια, ωστόσο φαίνεται πως βρέθηκε λύση για τον υπηρεσιακό.

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο Παναθηναϊκός θα πάει στον αγώνα με τον Ολυμπιακό έχοντας στον πάγκο του, όχι τον Δημήτρη Κοροπούλη, που θα βρεθεί σ' αυτόν για το σημερινό ματς με την Athens Kallithea για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, αλλά με τον Χρήστο Κόντη.

Ο Έλληνας τεχνικός φαίνεται πως θα είναι ο νέος υπηρεσιακός προπονητής του «τριφυλλιού», αν δεν υπάρξει κάποια έκπληξη, ρόλο που έχει αναλάβει και πάλι για δύο παιχνίδια μετά την απόλυση του Φατίχ Τερίμ, κατακτώντας και το Κύπελλο Ελλάδος το 2024.

Αν όλα πάνε όπως αναμένονται, εκείνος θα ανακοινωθεί σήμερα από το «τριφύλλι» και θα βρεθεί στον πάγκο του στο μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής (21/09) με τον Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Όσον αφορά τις περιπτώσεις που δουλεύονται για να έρθουν και αναλάβουν σε μόνιμη βάση, αυτές έχουν πλέον μειωθεί σε δύο. Ξεκαθάρισε πως ο Ιταλός τεχνικός Βανόλι, που γράφτηκε στην πατρίδα του, δεν έχει ισχύ σαν όνομα, αφού ναι μεν προτάθηκε, αλλά οι «πράσινοι» δεν ασχολήθηκαν. Δεν προκύπτει κάτι για τους Σπαλέτι και Μότα.

Τέλος, ανέφερε πως το ιδανικό σενάριο για κείνον είναι το «τριφύλλι» να πάει με τον Κόντη στα τρία επόμενα παιχνίδια για να υπάρχει χρόνος και να γίνει μία ορθολογική διαδικασίας παράδοσης-παραλαβής.