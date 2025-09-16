Η δήλωση των παικτών του Παναθηναϊκού μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συλλόγου.

Ο Ρουί Βιτόρια αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό, γιατί θεωρήθηκε υπεύθυνος για την εικόνα της ομάδας στην εκκίνηση του πρωταθλήματος και όχι μόνο.

Ο Γιάννης Αλαφούζος έχει τις δικές του ευθύνες και μάλιστα τις περισσότερες, αφού αυτός είναι ο μεγαλομέτοχος. Ο τεχνικός διευθυντής Γιάννης Παπαδημητρίου επίσης έχει τις δικές του.

Ασφαλώς, όμως, δεν βγαίνουν από το κάδρο για την κακή εκκίνηση στο πρωτάθλημα οι ποδοσφαιριστές. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού, λοιπόν, τόνισαν ότι αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και κάλεσαν τον κόσμο σε συσπείρωση. Αναλυτικά η δήλωσή τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του τριφυλλιού:

«Η εικόνα μας στους αγώνες με την Κηφισιά και τον Λεβαδειακό δεν ήταν αυτή που αρμόζει στον Παναθηναϊκό, αλλά ούτε και στις ικανότητες μας ως ποδοσφαιριστές του συλλόγου. Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας.

Βρισκόμαστε στην αρχή μίας απαιτητικής σεζόν σε ελληνικές και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Παρακαλούμε τους φιλάθλους της ομάδας μας να σταθούν στο πλευρό μας, γιατί χωρίς αυτούς όλα γίνονται δυσκολότερα. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο».