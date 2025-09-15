Οι δηλώσεις του σκόρερ του δεύτερου γκολ της Κηφισιάς στη νίκη επί του Παναθηναϊκού, Παύλου Παντελίδη, ο οποίος δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνηση του.

Η Κηφισιά πέτυχε μια από τις σπουδαίες νίκες στην ιστορία της, καθώς υπέταξε τον Παναθηναϊκό στο Βόλο με ανατροπή στην ανατροπή και πανηγύρισε το πρώτο τρίποντο στη δεύτερη «Σουπερλιγκάτη» σεζόν. Ο Ανδρέας Τεττέη έκανε... πάρτι, όντας μέσα και στα τρία γκολ της ομάδας του, ενώ στην ισοφάριση του Παύλου Παντελίδη έκανε «world class» ατομική ενέργεια.

Ο ήρωας του «διπλού» ανόδου στην Καλαμάτα μίλησε στην κάμερα της Cosmote ΤV για το πρώτο του γκολ σε επίπεδο Super League και δε συγκράτησε τη συγκίνηση του, καθώς αναφέρθηκε στην αποχώρηση του από την Κ17 του Παναθηναϊκού και στην προσπάθεια που έκανε για να φτάσει ως εδώ.

Οι δηλώσεις του Παύλου Παντελίδη

«Όλο το γκολ που έβαλα ήταν του Τεττέη, εγώ απλά έβαλε την μπάλα μέσα. Είναι πολύ σημαντική στιγμή, καθώς με έδιωξαν από την Κ17 του Παναθηναϊκού. Βρέθηκα στα τοπικά πρωταθλήματα της Αθήνας και μόνο μέσα από τη δικιά μου προσπάθεια έπαιξα Γ' Εθνική, Β' Εθνική και τώρα Α' Εθνική.

Τα έχω δει όλα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θυμάμαι πριν 5-6 χρόνια που έκλαιγα στο δωμάτιο μου επειδή με έδιωξαν από τον Παναθηναϊκό.

Το αποτέλεσμα μας δίνει boost για τη συνέχεια. Ξέραμε πως είμαστε ικανοί για αυτά και περισσότερα. Δεν είναι τίποτα. Είναι μόνο η 3η αγωνιστική. Κεφάλια κάτω, να συνεχίσουμε έτσι και θα κάνουμε το ταμείο στο τέλος της χρονιάς».